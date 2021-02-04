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国务院联防联控机制电视电话会议召开 徐衣显在洛阳分会场出席会议并提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.05 08:24

　　昨日上午，国务院联防联控机制召开电视电话会议，传达贯彻习近平总书记重要指示精神和李克强总理批示要求，安排部署当前疫情防控工作。市委副书记、代市长、市疫情防控指挥部第一指挥长徐衣显在洛阳分会场出席会议，并就贯彻会议精神、做好全市疫情防控工作提出要求。

　　面对当前国内多点散发、复杂严峻的疫情形势，徐衣显强调，一要始终坚持人民至上、生命至上，克服麻痹思想。疫情防控是“国之大者”。要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理批示要求，认真落实中央、省、市决策部署，把疫情防控作为重中之重的头等大事，切实把各项防控措施抓实抓细抓到位。二要联防联控到位，消除短板漏洞。全市各级防控指挥体系要始终保持全天候、扁平化运行状态，全面落实联防联控机制，聚焦战时机制是否运行到位，重点场所、重点人群、重点环节是否管控到位，常态化防控措施是否执行到位以及“四早”要求是否落实到位等，全面查漏补缺、固强补弱，强化物资保障，夯实基层基础，确保万无一失。三要严密防范输入，扎牢“四个口袋”。压实“四方”责任，确保全过程、全方位、各环节工作做到一丝不苟、无缝衔接、形成闭环，筑牢“外防输入”坚固防线。四要快速应急处置，杜绝本地感染。牢牢把握疫情防控主动权，落实“四早”要求，做到“三个马上”，确保“三个全覆盖”，坚决守住不发生本地感染病例的防疫底线。五要加快疫苗接种，加大防护宣传。持续加大组织发动力度，有序扩大接种范围，加快构筑免疫屏障。积极宣传引导群众履行防护责任义务、增强防护意识、提升防疫能力，织密群防群控网格。六要守土有责尽责，打赢抗疫硬仗。把疫情防控作为政治任务、民生工程、发展前提，系统安排部署、精准精细落实、强化督导督查，切实守护好人民群众生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　贺敏参加会议。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利]
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