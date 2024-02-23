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洛阳惠中动保自研宠物犬猫疫苗填补国内空白
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:13
技术人员操作疫苗生产设备

　　近日，记者从位于洛龙区的洛阳惠中动物保健有限公司获悉，该企业自主研发的两款宠物犬猫疫苗上市，填补了国内宠物疫苗领域空白。

　　当下，疫苗产业风头正劲，是生物产业培育新质生产力、实现“升维”突破的关键领域。“此次上市的猫三联疫苗‘喵益哆’和狂犬疫苗‘宠益星’，为猫瘟、猫杯状病毒、猫传染性鼻气管炎、宠物狂犬病等核心传染病治疗提供了优选方案。”洛阳惠中动保相关负责人介绍。

　　宠物疫苗要实现完全精准防疫，研发成本高、时间长、风险大。近年，我国宠物产业蓬勃发展，催生了宠物疫苗进口替代需求，宠物疫苗国产化大有可为。

　　哪里有产业需求，哪里就是主攻方向。组建国内首个宠物疫苗和化药专业研发团队，深耕宠物疫苗和化药领域……10余年间，依托母公司普莱柯宠物疫苗研发平台，洛阳惠中动保分阶段布局核心、非核心宠物疫苗和化药相关产品90多款，现代化GMP生产车间可实现从原材料到成品的“无缝衔接”，取得了一系列阶段性创新成果，助力我国实现宠物疫苗领域自立自强。

疫苗生产线

　　拿猫三联疫苗来说，由于该疫苗主要依赖进口，市场长期被国外品牌主导，进而造成我国猫三联疫苗免疫接种率低。洛阳惠中动保抓住这一“痛点”和“机遇”，创新研发路径，加速科技创新和成果转化，接连攻克副反应率高、接种过程繁琐等难题，成功研发出接种2针即可收到保护效果的猫三联疫苗“喵益哆”，一举填补了国内疫苗在该领域的空白，助力加快打破国内宠物市场对进口疫苗的依赖。

　　一叶知秋。放眼洛阳，近年，依托完备的生物疫苗产业链和行业领先的生物疫苗技术优势，洛阳按下生物医药产业发展“快进键”，在重大动物疫病疫苗、生物制品等方面接连实现突破。

　　“生物疫苗产业链是我市17条优势产业链之一，必须不断强化科技创新引领，把握产业风口机遇，着力抢占产业链中高端、关键环。”洛阳惠中动保相关负责人表示，企业将努力以高质量国产疫苗实现进口替代，做行业引领者，让“洛阳造”宠物疫苗和化药品牌驰名中外，为洛阳打造更具竞争力的现代医药产业集群贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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