洛阳市委常委会召开会议

25日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神；传达李强总理在听取审计工作汇报时的讲话，以及省委书记楼阳生、省长王凯关于审计工作的批示，研究全市审计工作；传达省长王凯来洛调研指示要求，分析研判一季度经济运行情况，研究部署经济工作；传达中央、省委关于整治形式主义为基层减负的部署要求，对整治形式主义为基层减负工作进行再部署再推动。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究审计、经济运行、整治形式主义为基层减负等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国列席

25日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神；传达李强总理在听取审计工作汇报时的讲话，以及省委书记楼阳生、省长王凯关于审计工作的批示，研究全市审计工作；传达省长王凯来洛调研指示要求，分析研判一季度经济运行情况，研究部署经济工作；传达中央、省委关于整治形式主义为基层减负的部署要求，对整治形式主义为基层减负工作进行再部署再推动。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记在重庆考察时的重要讲话精神，更加注重以科技创新引领产业升级，更加注重深化改革开放，更加注重解决城市提质和城市治理面临的突出问题，更加注重城乡融合发展，更加注重加强党的建设，在现代化建设新征程上实现更大作为。要深入学习习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上的重要讲话精神，持续落实新时代推动中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略，积极开展跨区域合作，在更大范围整合配置资源、开展分工合作，引导各县区因地制宜发展县域经济，扎实做好对口援疆工作，在新的发展阶段赢得更大发展主动。

会议听取了全市2023年审计工作及2024年谋划情况汇报，审议了《关于深入推进审计全覆盖的实施意见》《中共洛阳市委审计委员会2024年度工作要点》。会议强调，审计是党和国家监督体系的重要组成部分，是发现问题、推动工作的重要手段。要强化审计政治功能，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，紧扣党中央重大决策部署和省委、市委工作要点开展审计，以有力有效审计监督助推现代化洛阳建设。要着力推进审计监督全覆盖，聚焦全市中心工作、财政资金管理使用、防范化解风险等重点领域，拓展审计监督广度深度，不断提升监督质效。要提升审计工作权威性和震慑力，推动审计监督与各类监督贯通协同，全力护航经济社会高质量发展。

会议听取了一季度经济运行、重点项目建设、“三个一批”活动、“万人助万企”活动开展情况及下步工作谋划汇报。会议指出，王凯省长来洛调研，既肯定了洛阳工作，又对工业运行、防汛等工作提出许多要求，指导性针对性很强，传递出省委省政府的关心厚爱。今年一季度，全市上下积极应对经济下行压力，紧扣“三项重点工作”，着力加快转型发展步伐，但也面临一些急需破解的问题。要认真落实王凯省长指示要求，始终保持战略定力，将重塑产业格局作为高质量发展的关键之举，凝心聚力抓产业，真抓实干促发展，不断增强发展后劲。要深入研究经济运行情况，深刻剖析结构性指标背后的问题，把准经济工作着力点，增强促发展各项措施的针对性实效性。要扎实推动项目建设，加大市场化项目策划力度，抓好产业链、产业集群建设，着力在优质存量上做大增量，为经济发展提供强有力支撑。要深入开展“万人助万企”活动，加大对龙头企业扶持力度，做好高成长性创新型企业培育，加快推进“三大改造”，更好服务企业、服务发展。要切实防控风险，确保经济社会平稳有序运行。

会议强调，要把整治形式主义为基层减负作为重要政治任务，从市委常委会做起，从市级领导干部做起，推动为基层减负取得实实在在成效。要进一步树立正确政绩观，持续转变思维理念，把为民造福作为最大政绩，坚持以做事为取向，多急群众所急，解决好人民群众急难愁盼问题。要深入细致研究工作，多到基层一线掌握实际情况、在操作层面研究工作，少一些原则性、宏观性、一般性要求，全心全意为群众谋利益、为地区谋发展。要坚持问题导向，梳理存在突出问题，进一步优化体制机制，不断提升治理体系和治理能力现代化水平。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)