全省首家高纯气瓶装备检验站在洛揭牌

记者从中国船舶集团七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，近日，省锅炉压力容器检验技术科学研究院双瑞园区特种气体装备检验站在我市正式揭牌投入运营，系全省首家高纯气瓶装备检验站。

记者从中国船舶集团七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，近日，省锅炉压力容器检验技术科学研究院双瑞园区特种气体装备检验站在我市正式揭牌投入运营，系全省首家高纯气瓶装备检验站。

高纯气瓶是装载电子气体的重要容器，通过检验检测确保其内壁粗糙度及洁净度符合要求，能够有效控制电子气体纯度，进而巩固和提升光电子、微电子元器件的质量、成品率等，对发展电子信息产业意义重大。

此次揭牌运营的检验站，由双瑞特装和省锅检院联合建设，旨在整合双方优势资源、实现优势互补。依托双方人才装备技术等资源，该检验站后续将为河南及周边地区用户提供优质的高纯气瓶检验检测服务，有效降低企业送检成本，共同推动全省高纯气瓶检验检测技术发展。

近年，双瑞特装积极推进特种领域材料与加工技术研发，该企业研制的特种高压气瓶、半导体用高纯气瓶、管束式集装箱等代表性储运产品，广泛服务于船舶、航空航天、清洁能源、半导体等领域。省锅检院是我省专业的承压类特种设备检验检测单位，在气体装备检测领域有着丰富经验和先进技术。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)