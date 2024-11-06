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老城区：催花牡丹迎来销售旺季
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.20 08:32

　　19日，在老城区邙山街道土桥社区，花农在温室大棚内精心管护牡丹，并进行直播销售。元旦、春节临近，该社区培育的26万余盆催花牡丹迎来销售旺季。

　　近年来，老城区立足牡丹资源，大力发展牡丹特色产业，不断提升洛阳牡丹品牌影响力，助力群众增收，乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王培 摄)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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