双椒融合产业园：建全产业链 打造“新引擎”

日前，在位于宜阳县韩城镇的双椒(辣椒、花椒)融合产业园项目现场，工人们正在加紧设备调试和收尾施工。
日前，在位于宜阳县韩城镇的双椒(辣椒、花椒)融合产业园项目现场，工人们正在加紧设备调试和收尾施工。
日前，在位于宜阳县韩城镇的双椒(辣椒、花椒)融合产业园项目现场，工人们正在加紧设备调试和收尾施工。
该产业园以辣椒、花椒为主导产业，运用5G、物联网等现代信息技术，围绕双椒全产业链“种、管、收、加、储、销、服”七大环节，将建设双椒技术装备研发中心、数字化初加工中心、智能冷库交割中心、母本繁育中心、社会化服务中心等平台，建成后将成为推动镇域经济发展、村集体增收和群众致富的“新引擎”，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄)
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