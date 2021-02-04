“阳光杯”洛阳最美地铁站摄影大赛获奖名单公布

10天内500多人参赛，投票点赞人次达5.1万……近日，洛阳的这场摄影大赛点燃了市民们的热情！

10天内500多人参赛，投票点赞人次达5.1万……近日，洛阳的这场摄影大赛点燃了市民们的热情！无论是摄影爱好者还是普通市民，大家纷纷用镜头捕捉洛阳地铁站内的各种美景和动人瞬间，记录自己与地铁的故事。

由洛阳网主办，洛阳轨道交通集团有限责任公司指导，洛阳阳光医院支持的“古韵新风·大美洛阳‘阳光杯’洛阳最美地铁站摄影大赛”在5月11日至5月20日活动征集期间得到了洛阳市民踊跃参与，共有534名选手参赛，以网友点赞投票的方式评选出18组获奖作品，共计一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名和优秀奖10名。参赛者从不同角度、采用不同的摄影形式全方位展示洛阳地铁，带我们领略那些不曾留意的“最美地铁站”。

有人拍下3月28日地铁1号线开通时红山站的站内外：站内市民排队乘车体验时也不忘拍照留个纪念、工作人员尽职地对乘客进行引导、地铁自站口驶出，驶向洛阳发展的新时期……