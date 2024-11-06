惠及居民近3万户！洛阳今年已改造完成148个老旧小区

“以前的路深一脚浅一脚的，到了晚上家里老人就不敢出门。现在路修好了，还安装了路灯，晚上小区里可热闹了！”

“以前的路深一脚浅一脚的，到了晚上家里老人就不敢出门。现在路修好了，还安装了路灯，晚上小区里可热闹了！”

19日，走进洛阳市西工区黎明小区，只见新铺设的柏油路面平坦宽阔、干净整洁，居民们围聚在一起，脸上洋溢着幸福的笑容，你一言我一语地诉说着小区改造后的变化。

老旧小区改造，既是群众家门口的“关键小事”，也是提升城市功能品质的“民生大事”。今年来，洛阳市积极转变观念，创新改造模式，采用组团连片改造、引入社会资本、加强物业管理等多种方式，推动了一个个老旧小区实现旧貌换新颜。截至目前，洛阳市今年纳入改造计划的188个老旧小区目前已全部开工，其中148个老旧小区完成改造，惠及居民近3万户。

“在今年的改造过程中，我们还创新推行‘必改项+自选项’模式，将‘雨污分流、道路提升、违建拆除、屋顶防水、加装充电桩、缆线规整’等内容列为必改项，优先解决影响群众安居的重点问题。”洛阳市住建局相关负责人表示，在此基础上，老旧小区可结合各自情况，建设运动休闲空间、邻里中心，加装电梯，进一步提升居民生活品质。

西工区黎明小区因建成年代久远，基础设施老化。因此改造时更加聚焦道路提升、路灯安装、墙面修复等“必改项”内容，重点解决影响居民日常生活的问题。

偃师区泰和小区配套服务设施短缺，因此在“必改项”完成的基础上，充分利用腾退空间，新建篮球场1个、增加小区健身活动广场2处、施划停车位44个，新增非机动停车棚6处，居民生活品质得到了显著提升。

涧西区南峰园小区老年居民较多，因此在改造时更加聚焦老年人的生活需求，不仅在邻里中心里布局了舞蹈室、棋牌室、绘画室等功能室，利用一些闲置的“边角料”新建6处小绿地、2个休闲广场，还充分征求居民意见，新建9部电梯，让老人们从此告别“爬楼难”。

“此外，今年我们还完善了既有住宅加装电梯财政补贴申领办法，充分调动居民加装电梯的积极性。目前全市既有住宅已累计加装电梯578部，近8000户居民幸福生活实现‘一键直达’。”洛阳市住建局相关负责人表示，下一步，将持续加快老旧小区改造步伐，从“面子”到“里子”，从“硬件”到“软件”，全力打造设施完善、环境良好的小区环境，不断提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 杨青）