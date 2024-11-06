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暂停申请！洛龙区青年人才公寓最新通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 精彩洛龙 2024.12.19 11:18

　　今日，精彩洛龙微信公众号发布消息，经研究，拟定于2025年1月份暂停受理兴业苑、炎黄科技园两处洛龙区青年人才公寓新申请、续租相关事项。具体内容如下：

关于暂停受理洛龙区两处青年人才公寓入住申请的公告

　　为积极稳妥推进我区青年人才公寓管理改革和服务提质，更好保障青年人才安居之需，结合工作实际，经研究，拟定于2025年1月份暂停受理兴业苑、炎黄科技园两处青年人才公寓新申请、续租相关事项，2025年2月份各项业务恢复办理。

　　期间，阳光里工业邻里中心青年人才公寓和洛钢生活区摩铁青年人才公寓正常运转并持续开放申请。

　　2024年9月，我区以阳光里工业邻里中心青年人才公寓、洛钢生活区摩铁青年人才公寓为试点，积极探索“公益性保障+市场化运营”融合模式，取得初步成效。近期，区委人才办、区人才发展服务中心联合相关单位通过问卷调查、走访调研等方式了解人才需求，学习先进经验，聚焦人才所需拟定改革实施方案，计划于2025年2月正式开展相关工作。届时，将在洛龙区人民政府网站和“洛龙人才E家”等公众号上发布开放申请公告，敬请关注。

　　此次改革工作旨在提升人才公寓居住体验，将通过降低申请门槛、简化申报材料、缩短审核流程、提升物业服务等方式，为广大人才提供更加高效、便捷、舒适的入住服务，助力在洛龙奋斗的青年人才更好的安身、安业、安居、安心。

　　衷心感谢您的理解和支持，如有问题或疑虑，欢迎来电垂询。

　　咨询电话：0379-65590861(综合业务)

　　0379-69922798(兴业苑青年人才公寓)

　　0379-65992288(炎黄科技园青年人才公寓)

　　中共洛龙区委人才工作领导小组办公室
2024年12月18日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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