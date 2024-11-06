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天街旁再现隋唐坊间道路 洛龙区教坊街建成投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.19 17:31

　　灯笼上绘有“天街”字样，脚下是黄色的生态塑土，身侧是满载货物的骆驼商队雕塑……行至洛阳市洛龙区教坊街与天街交叉口，东西两侧的场景布置仿佛让人梦回千年前，似乎能看到古人在坊间土路上匆忙行走，胡商牵着骆驼走街串巷，耳边响起驼铃声。

　　近日，经过改造提升后的教坊街正式建成投用。教坊街是隋唐里坊区内一条东西向主要里坊道路，东至龙门大道，西至唐聂十六街，全长1700米，宽约13米。按照市委打造“1+3”高品质古都文化体验区的相关要求，洛龙区计划对隋唐里坊区建春门大街、教坊街、菏泽寺街、永通门大街和右掖门大街等“四横一纵”道路实施微改造提升，拟通过“四横一纵”道路建设，真正实现“百千家似围棋局，十二街如种菜畦”的里坊格局。

　　“通过严谨考古，隋唐洛阳城坊间道路的具体位置基本确定下来。结果显示，隋唐时期此处坊间路与现教坊街高度重合但更宽一些。我们把教坊街作为‘四横一纵’道路建设的试点展示工程，率先进行改造提升。”洛龙区定鼎门街道党工委副书记、主任司马玉玺介绍，教坊街是周边社区居民通行的主要道路，但长期以来存在文化特色不显、人车混行、地下管网建设落后、道路两边环境杂乱等问题。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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