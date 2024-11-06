在公园内私设停车场，是否合规？洛龙区城管局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：望春门社区健身中心已有城市停车场，为什么公园内还有单位私设停车场？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：望春门社区健身中心已有城市停车场，为什么公园内还有单位私设停车场？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：望春门社区健身中心已有城市停车场，为什么公园内还有单位私设停车场？
洛龙区城管局回复：对于您反映的问题我单位高度重视，立即安排我单位执法人员进行核实。经执法人员到现场查看了解，已通知相关业主单位尽快办理相关手续，目前督促将限杆进行拆除，办理相关手续后规范管理。后期我单位执法人员会加大巡查治理力度。
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