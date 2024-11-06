洛阳着力推动“人人持证、技能洛阳”建设 以技能硬核打造幸福内核

夜幕降临，光影交织，洛邑古城景区周边，汉服妆造店一家挨着一家。王玉莹是其中一家汉服妆造店的店长，今年30岁。这位二胎宝妈通过掌握一技之长，持证上岗，增收有了保障，闯出一方事业新天地。

数说 “人人持证、技能洛阳”建设

今年以来

●我市累计完成职业技能培训33.9万人次

●新增技能人才23.5万人

●新增高技能人才8.1万人

夜幕降临，光影交织，洛邑古城景区周边，汉服妆造店一家挨着一家。王玉莹是其中一家汉服妆造店的店长，今年30岁。这位二胎宝妈通过掌握一技之长，持证上岗，增收有了保障，闯出一方事业新天地。

王玉莹的华丽蜕变，得益于我市人社部门开展的技能培训进邻里中心活动。

妆造培训促就业(资料图片)

下沉培训资源，把技能培训送到群众家门口，是我市高位推动“人人持证、技能洛阳”建设的有力举措之一。我市将“人人持证、技能洛阳”建设列为2024年重点民生实事之一，并印发实施方案，明确了“全年完成职业技能培训14.7万人次，新培养技能人才12.8万人、高技能人才5.7万人”的目标任务。

坚持服务发展、促进就业，聚焦先进制造业及现代服务业两个培训方向，我市通过强化企业主体作用、巩固职业院校主阵地角色、持续推进技能培训进邻里中心等多项举措，筑牢工作基础。

截至今年11月底，“人人持证、技能洛阳”建设这项民生实事，交出骄人成绩单：累计完成职业技能培训33.9万人次，新增技能人才23.5万人，新增高技能人才8.1万人，超额完成市定目标任务。