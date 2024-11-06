搪瓷盆草莓蛋糕走红 怀旧何以成为流量密码

近日，搪瓷盆草莓蛋糕走红，成了今冬烘焙界的“新流量”。虽然价格不菲，消费者却乐意买单，甚至出现搪瓷盆供不应求的现象。当怀旧情绪被点燃，火起来的何止是搪瓷盆？近两年，怀旧风成为一种经济现象，渗透到日常生活与消费中。

怀旧风店铺一角

近日，搪瓷盆草莓蛋糕走红，成了今冬烘焙界的“新流量”。虽然价格不菲，消费者却乐意买单，甚至出现搪瓷盆供不应求的现象。当怀旧情绪被点燃，火起来的何止是搪瓷盆？近两年，怀旧风成为一种经济现象，渗透到日常生活与消费中。

记者走访发现，搪瓷盆草莓蛋糕走红的背后，是怀旧消费的崛起。在衣食住行各个领域，兼具怀旧元素与新消费特质的商品，吸引越来越多的消费者青睐。怀旧，何以成为流量密码？日前，记者进行探访。

网红蛋糕主打怀旧风

“回味童年，吃完了还能剩个盆。”上周，市民王一丹跟风入手了今冬第一盆网红蛋糕。她说，小时候，大人们就用这种老式搪瓷盆发酵面团，或者盛猪油，“这蛋糕真是颇具年代气息，忍不住就下单了”。

在王一丹看来，“拿到搪瓷盆草莓蛋糕，往日的记忆立马涌上心头，搪瓷盆、新鲜的大草莓、绵密的奶油，还有松软的蛋糕坯，这些元素被融合在一起，恰到好处”。

“12月中旬，我们就上了搪瓷盆蛋糕产品，销量不错，每天能走二三十单。”走进位于新都汇的某品牌蛋糕店，记者被台面上摆放的搪瓷盆草莓蛋糕和搪瓷缸草莓蛋糕所吸引。工作人员告诉记者，他们店卖得最火的搪瓷盆蛋糕，售价为79元，由于市场反馈较好，他们又推出搪瓷缸款，售价为52元。

记者走访市场发现，目前市场上售卖的搪瓷盆草莓蛋糕，价格为60元至150元。

搪瓷盆草莓蛋糕有多火？记者发现，想吃上一口还真不容易。

“我们店的搪瓷盆草莓蛋糕需要提前预订，供不应求的！”在位于洛龙区学子街的某甜品店，店员告诉记者。她调侃道：“搪瓷盆估计也没想到，自己有一天会这么火。”由于黄色搪瓷盆订不来货，这家店里只好用了白色搪瓷盆，同样是怀旧风满满。