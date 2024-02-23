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洛阳民宿咋发展 业内大咖有见地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:41

　　23日下午，第41届中国洛阳牡丹文化节文旅产业推介暨洛阳住宿业招商项目对接会举行。记者现场专访了几位来洛参会的嘉宾，听他们谈谈对洛阳民宿产业发展的看法和建议。

　　文旅创新创业研究院院长、世界研学旅游组织(WRTO)专家张德欣：重点打造民宿产业集群，形成聚集效应

张德欣

　　“‘神都洛阳’这张名片很有力度。”文旅创新创业研究院院长、世界研学旅游组织(WRTO)专家张德欣这样评价洛阳。洛阳是一座文化底蕴深厚的城市，满街的“汉服小姐姐”彰显了城市的生机与活力。

　　对于目前洛阳大力发展的民宿产业，张德欣认为，除常规各档次酒店外，要重点打造民宿产业集群，形成聚集效应。民宿产业集群化，是产业多元化发展的产物，也是产业更新迭代的结果。洛阳要打造全国沉浸式文旅目的地，需要打造个性化、多元化的民宿产业集群，满足当前市场需求。从长远来看，民宿产业集群的发展并不会取代单体民宿的存在，而是作为其中的一种业态，与现有民宿在不同的圈层领域中形成互补，助力民宿产业实现更快发展。

　　从淄博、哈尔滨，到天水、开封等城市的爆火，不难看出年轻人在旅游消费中的重要引领作用。张德欣认为，要继续发挥洛阳文旅创新引领作用，关注年轻旅游者的消费动向及情绪价值，本着“厚重文史时尚表达”的传播原则，用年轻态、时尚化，且具有趣味性、互动度、仪式感等的方式，以洛阳美食与隋唐文化为抓手深度推介洛阳。特别要关注年轻女性游客，推动她们成为宣传洛阳美食、洛阳文化等的核心力量。

　　此外，基于洛阳深厚的历史文化底蕴，可着力发展研学游，既包括中小学生的社会研学，又包括老、中、青游客的主题型研学，着力打造独具特色的研学旅行体系，为文旅产业发展增添动力。

　　遥望科技董事长兼CEO谢如栋：洛阳站在了沉浸式消费的风口

谢如栋

　　“很喜欢洛阳的文化气质。”遥望科技董事长兼CEO谢如栋在接受记者专访时表示，在高铁站就被洛阳沉浸式的“宠客”方式感动，加上城市本身的文化底蕴及古街、古城的打造，让他有种穿越之感。

　　对于洛阳民宿产业的发展，谢如栋认为，洛阳文化底蕴深厚，如何利用文化去打造独具特色的产品是关键。首先，要规划好产品，这里的“规划好”指的不是如何去做民宿，而是打通民宿产业链上下游，推动产业整体发展；其次，是推动全民传播，作为旅游城市、文化古都，洛阳本身就是一个宝藏城市，可挖的爆点非常多，在这种情况下，需要围绕一个主题，把相关内容碎片化，并结合直播经济和网红经济分享给受众，让更多人知道游洛阳独特的意义。

　　“洛阳站在了沉浸式消费的风口。”谢如栋说，现代年轻人注重情绪消费，而穿汉服拍照打卡正是具备了沉浸式、氛围感等特性，因此消费者愿意为此买单。同时，他们将美照分享到朋友圈等社交媒体的过程，就是推介洛阳的过程。想将“流量”变“留量”，只有汉服妆造还远远不够，需要补充更多“内容”抓住消费者。

　　最后，对于数字经济与实体经济如何结合，以及如何打造新消费场景的问题，谢如栋建议，要在创新消费体验、拓展消费空间、促进产业升级、拉动经济增长等四方面发力，通过引入虚拟现实技术，提升直播、短视频等新型消费模式，在智慧零售、直播电商、在线文旅等方面为消费者提供沉浸式体验，“数实结合”推动经济增长。

　　途家及斯维登集团联合创始人罗军：把洛阳打造成中原地区住宿业标杆

罗军

　　打造情景式住宿，提升沉浸式体验……途家及斯维登集团联合创始人罗军表示，旅途中，民宿或酒店会给消费者带来新鲜感，但消费者更看重的是“家的体验”。

　　他说，住宿需要带给消费者“住”的乐趣，比如为亲子家庭设置海洋池等，提升其娱乐属性。要打造情景式住宿，提升沉浸式体验等。“民宿+”这种新模式，不仅丰富了旅游市场的内涵，也为民宿行业发展指明了方向。未来，民宿行业要进一步加强智能化、品牌化、集群化建设，不断提升服务质量和文化内涵，为游客提供更加优质、个性化的旅游体验。

　　“洛阳历史悠久，深厚的文化底蕴是发展‘沉浸式’文旅最有利的土壤。”罗军说，洛阳拥有深厚的历史文化底蕴和优美的自然风光，是一座自带流量的城市，也是国内外游客了解中国历史、感受中华优秀传统文化的重要窗口。如今洛阳的交通设施、城市环境等进一步提质升级，为文旅产业发展创造了更好的条件。斯维登集团将继续发挥优势，与洛阳共同抢抓文旅产业风口。

　　在当天的项目对接会上，斯维登集团与洛阳现场签约两个民宿项目。对于下一步合作，罗军表示，感谢洛阳市政府的大力支持和关爱，与洛阳的合作多多益善，不设上限。未来，斯维登与洛阳的合作将紧紧围绕洛阳的文化属性与文旅发展方向，打造更多沉浸式体验项目，把洛阳打造成中原地区住宿业标杆，让洛阳叫响全国，享誉世界。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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