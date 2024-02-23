提醒！洛阳新增“不礼让斑马线”抓拍点

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，周山大道中桥绿城西门新增“不礼让斑马线”抓拍点，5月2日起开始抓拍，过往司机请注意。

刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，周山大道中桥绿城西门新增“不礼让斑马线”抓拍点，5月2日起开始抓拍，过往司机请注意。具体内容如下：

关于周山大道中桥绿城西门增设交通技术监控设备的公示信息

为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《行政处罚法》《道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通警察支队一大队在涧西区周山大道中桥绿城西门增设交通技术监控设备，用于查处机动车遇行人横过斑马线不停车让行交通违法行为，公示时间为七日(2024年4月25日至2024年5月1日)，2024年5月2日起开始抓拍。

现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为,希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。

特此公示

洛阳市公安局交通警察支队一大队

2024年4月25日

附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为

⑥