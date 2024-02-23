洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！洛阳新增“不礼让斑马线”抓拍点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.04.25 17:27

　　刚刚，洛阳交警微信公众号发布消息，周山大道中桥绿城西门新增“不礼让斑马线”抓拍点，5月2日起开始抓拍，过往司机请注意。具体内容如下：

关于周山大道中桥绿城西门增设交通技术监控设备的公示信息

　　为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《行政处罚法》《道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通警察支队一大队在涧西区周山大道中桥绿城西门增设交通技术监控设备，用于查处机动车遇行人横过斑马线不停车让行交通违法行为，公示时间为七日(2024年4月25日至2024年5月1日)，2024年5月2日起开始抓拍。

　　现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为,希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。

　　特此公示

洛阳市公安局交通警察支队一大队

2024年4月25日

　　附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 高速免费5天 五一假期河南高速出行提...
  • 洛阳民宿咋发展 业内大咖有见地
  • 市委举办党纪学习教育读书班
  • 曝光！洛阳市3家培训机构被行政处罚
  • 2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行
  • 洛阳今年将实施邻里中心建设提升专项行动
  • 市政协党组党纪学习教育读书班举行集...
  • 近期洛阳气温较高 本周后期多短时雷阵雨
  • 洛阳市将举办职工文化艺术节、职工体育节
  • 北京博士后乡村振兴服务团河南栾川行...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    蓝喉

    春天三片

    朽荣与共

    玉蝉花
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605