洛阳采取多种措施 杜绝违规办理旅游年票行为

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城公园附近的旅游年票代办点可为不符合条件的人群办理年票，网上二手平台也有高价代办的信息，希望有关部门能严管这种非法行为！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：王城公园附近的旅游年票代办点可为不符合条件的人群办理年票，网上二手平台也有高价代办的信息，希望有关部门能严管这种非法行为！

市文化广电和旅游局(旅游)回复：为有效杜绝闲鱼和个别线下门店违规办理旅游年票行为，我们采取了以下几项措施：

一是暂停全市所有线下门店外地人年票办理权限，重新审核资质，达标一家，开通一家；并逐一排查办理记录，发现有违规办理的，永久关停。

二是严格认证审核。采用人工和大数据相结合的方式，对线上线下办理年票的全部进行比对审核，不符合办理条件的一律不予通过。对违规办理的年票持有者，停止其年票使用。

三是加强宣传引导。及时发布信息，提醒市民群众，办理年票要通过官方正规渠道，切莫贪图小利，轻信网上违规办理广告。不要通过非法渠道购买旅游年票，避免带来损失。

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