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2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:31
中原药谷科创园

　　眼下正值一年当中种植中药材最好的时节。近日，2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行，为当地“湖城”建设增添了浓浓药香。

　　作为嵩县依托中药材种植、加工等优势，与省科学院联合打造的中医药技术源头供给和产业集群孵化平台，中原药谷科创园成绩显著——自去年开园以来，已建成7个创新中心，引进13个院士、专家团队，正朝着“研发中试+孵化加速+科创基金+产业运营”完整创新生态系统的建设目标进发。

　　在此次大会上，围绕投资上新、产业联动、运营增彩3个方面的多个优质项目亮相，为中原药谷建设发展进一步赋能。

丹参标准化种植示范基地

　　●聚焦“中医药＋康养游”

　　将推进中原药谷核心区康养基地项目、中医药康养基地运营项目、生命健康体验医疗中心项目，通过完善康养旅游功能，构筑环陆浑湖北部滨湖休闲养生示范带、环白云山南部森林康养示范带，强化“中原洱海”“中原绿肺”“中国天然氧吧”等品牌优势，打造健康新文旅产业发展样板。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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