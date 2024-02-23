眼下正值一年当中种植中药材最好的时节。近日，2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行，为当地“湖城”建设增添了浓浓药香。
眼下正值一年当中种植中药材最好的时节。近日，2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行，为当地“湖城”建设增添了浓浓药香。
眼下正值一年当中种植中药材最好的时节。近日，2024中原药谷建设发展大会在嵩县举行，为当地“湖城”建设增添了浓浓药香。
作为嵩县依托中药材种植、加工等优势，与省科学院联合打造的中医药技术源头供给和产业集群孵化平台，中原药谷科创园成绩显著——自去年开园以来，已建成7个创新中心，引进13个院士、专家团队，正朝着“研发中试+孵化加速+科创基金+产业运营”完整创新生态系统的建设目标进发。
在此次大会上，围绕投资上新、产业联动、运营增彩3个方面的多个优质项目亮相，为中原药谷建设发展进一步赋能。
●聚焦“中医药＋康养游”
将推进中原药谷核心区康养基地项目、中医药康养基地运营项目、生命健康体验医疗中心项目，通过完善康养旅游功能，构筑环陆浑湖北部滨湖休闲养生示范带、环白云山南部森林康养示范带，强化“中原洱海”“中原绿肺”“中国天然氧吧”等品牌优势，打造健康新文旅产业发展样板。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605