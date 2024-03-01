洛阳市市场监管局提醒：住宿免费穿汉服 相关细节要注意

来洛游客入住酒店或者民宿，直接就能免费穿汉服——如今，洛阳不少商家推出了“民宿＋汉服”服务，吸引了不少客源。

来洛游客入住酒店或者民宿，直接就能免费穿汉服——如今，洛阳不少商家推出了“民宿＋汉服”服务，吸引了不少客源。

“五一”假期将至，洛阳又将迎来旅游高峰，为了规范市场秩序，30日，洛阳市市场监管局执法人员来到洛龙区、老城区繁华地带，对提供汉服主题产品的住宿商家进行专项检查，要求其不得有临时加价、收取没有标明的费用等违法违规行为，并按照要求对其他收费服务项目进行明码标价。

在洛龙区的一家汉服主题酒店，一楼大厅的服装间有100多套汉服，工作人员正在整理配饰。洛报融媒记者看到，酒店大堂摆放有“住宿免费穿汉服”的宣传板，并注明一位住店顾客只能享受一次活动。“参与活动不包含妆造，妆造需要另外付费，每位99元。”工作人员说。

在老城区的一家民宿，前台接待人员介绍，店内住宿除了免费穿汉服，还包含简单的妆造，如果精妆精造则需要另外付费，每位128元。“精妆精造里面，已经包含了使用假睫毛的费用。”接待人员说。

检查过程中，各个住宿商家明码标价的执行情况较好。洛阳市市场监管局执法人员要求商家规范经营行为，提供免费服务时要保质保量，提供收费项目和服务时要提前向消费者告知具体内容，不得出现收取没有标明的费用或者临时加价等情况。“住民宿就能免费穿汉服，这样的‘一站式’服务比较方便，但是消费者在享受服务时，一些细节也要注意。”执法人员提醒。

首先，问清“免费穿汉服”是否包含妆造服务，如果不包含，要问清楚妆造的收费标准，是普通妆造还是精妆精造，最好将价目表拍照留存。

其次，选择“精妆精造”服务时，要仔细了解是否包含假睫毛使用、首饰使用等项目，有无额外收费。

最后，弄清“免费穿汉服”的使用时间和次数，尤其是连续多日住宿时，要问清楚是住店期间可以多次穿汉服，还是只能穿一次。

洛阳市市场监管局价格监管科相关负责人提醒，如果您在提供汉服主题产品的住宿商家享受服务时，遇到商家没有事先告知却额外收费，说好免费却又收费，或是没有明码标价等违法违规行为，请及时拨打24小时热线12315进行投诉举报，市场监管部门执法人员将及时进行处置。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴晓潇 文/图)