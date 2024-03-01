江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈

20日，市委书记江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈，就加快建业在洛项目建设等工作进行交流。

20日，市委书记江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈，就加快建业在洛项目建设等工作进行交流。 20日，市委书记江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈，就加快建业在洛项目建设等工作进行交流。 双方一致认为，房地产一头连着民生、一头连着发展，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央、省委决策部署，践行以人民为中心的发展思想，进一步坚定发展信心，抢抓用好政策机遇，统筹采取盘活企业存量资产、深化政银企对接、引进战略投资者等措施，有效保障项目尽快建成交付，切实维护好人民群众利益。要精准施策出台政策“组合拳”，有效稳定预期，释放改善性需求，激发市场消费潜力，推动房地产市场平稳健康发展。 济钢集团专职董事梁超，市领导王军、李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)