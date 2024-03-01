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全省最多！洛阳3条河段获评“省级美丽幸福黄河”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 16:13
黄河孟津段

　　日前，河南省水利厅、河南省生态环境厅联合公布2023年度省级美丽幸福河湖名单。洛阳市黄河孟津段、洛河宜阳段、涧河新安段等3条河段获评“省级美丽幸福黄河”称号，数量位居各省辖市首位。

洛河宜阳段

　　美丽幸福河湖创建，是深入贯彻习近平生态文明思想、全面推行河湖长制的重要抓手。作为黄河流域重要节点城市，洛阳上下积极响应习近平总书记关于建设造福人民的幸福河的伟大号召，通过以点带面、以条段带动流域的方式，大力推进美丽幸福河湖创建。在2023年度，全市成功创建3条省级、6条市级、18条县级美丽幸福河湖，提升改造河段279.9公里，新增达标堤防158.7公里，新建人工湿地水质净化工程6个，新增河湖岸带植被9.28平方公里，新建滨水慢行道234.7公里、亲水平台5.5万平方米，新建便民设施1856个，铺展开“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的美丽幸福河湖新图景。

涧河新安段

　　洛阳市河长办相关负责人表示，下一步，洛阳将持续全面落实河湖长制，以建设美丽幸福河湖为载体，进一步加强河湖硬件建设，强化河湖日常管护，统筹推动流域污染防治和水生态修复，保障河湖生态流量，提升河湖管理现代化水平，加快打造具有洛阳特色的河湖长制“升级版”，更好助力美丽洛阳建设和乡村全面振兴。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 史晓燕 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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