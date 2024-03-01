江凌调研医疗卫生事业发展及重点项目建设

20日，市委书记江凌深入中心城区部分重点医疗机构及建设项目，调研医疗卫生事业发展工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设健康洛阳，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

江凌在调研医疗卫生事业发展及重点项目建设时强调

促进优质医疗资源扩容

更好满足群众健康需求

20日，市委书记江凌深入中心城区部分重点医疗机构及建设项目，调研医疗卫生事业发展工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，加快促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设健康洛阳，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

加快建设一批高水平现代化医院，引进高端医疗资源，打造国家区域医疗中心，是全方位提升洛阳医疗卫生水平的重要支撑。西交大二附院洛阳医院是我市联合西交大二附院，共同打造的国家呼吸区域医疗中心，目前医院建设正在加快推进。江凌来到项目现场，察看规划布局和建设进度，要求相关单位做好要素保障，优化施工组织，注重从医务人员和患者需求出发优化细节设计，同步做好医疗力量调配和生活服务配套，确保尽快顺利开诊。

北京中医药大学东直门医院洛阳医院是国家中医(脑病)区域医疗中心，伊滨院区自去年7月开诊以来实现良性运转。江凌走进医院脑病区、康复区等区域，了解医院运行管理、重点专科建设等情况，指出要引入用好东直门医院医疗资源，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，让老百姓就近享受优质医疗服务。江凌还看望慰问了派驻医疗专家，叮嘱有关单位创造良好环境、搭建事业平台，让专家团队扎根洛阳、安心工作。

前不久，河科大一附院在国家卫生健康委公布的2022年度全国三级公立医院绩效考核国家监测指标考核结果中，首次进入“A+”等级，实现历史性突破。江凌先后察看医院肿瘤大楼、开元院区优化提升工程建设等情况，鼓励医院充分发挥学科和技术优势，持续提升肿瘤等疑难复杂疾病临床研究和诊疗能力，不断增强区域辐射带动能力，更好守护群众生命健康。要优化医疗资源布局，统筹推进开元院区、景华院区和东院区建设，着力推动医院高质量发展。

河南省第二儿童医院是按照三级甲等专科医院标准建设的区域性儿童诊疗中心，营造了温馨舒适的就医环境。江凌对医院与广州市妇女儿童医疗中心建立深度协作关系，实现管理运行、学科建设和诊疗技术全方位提升，给予充分肯定。他指出，要充分借鉴广州市妇女儿童医疗中心先进管理模式，积极拓展人才培养、临床诊疗、医学科研等领域合作，涵养医德医风，做好人文关怀，加快打造综合实力全省领先的儿童友好型医院。

王军、王国辉等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)