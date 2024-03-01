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家里有血压计市民注意！这些使用误区要留意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 16:17

　　今天是第25个“世界计量日”，洛阳市市场监管局、洛阳市产品质量检验检测中心工作人员来到洛龙区关林街道办事处镇北路社区，免费为市民检测血压计、人体秤、眼镜等器具，并现场解答大家在使用计量器具过程中遇到的问题。

　　9时许，记者在现场看到，拿着家用血压计进行检测的市民已经排成了长队。“我已经连续好几年参加活动了，每年检测一次，用起来也放心。”一位81岁的老人说。洛阳市产品质量检验检测中心相关负责人介绍，每年举行活动时，检测家用血压计的人数是最多的，“这些年，使用电子血压计的人越来越多，掌握偏差范围是很重要的，如果因为血压计不准确而误服药，这是很危险的。”该负责人提醒。

　　在家里使用电子血压计时，您有没有遇到这样的情况：明明测量结果正常，可是总觉得头晕，到医院一检查，可能血压已经偏高。这有可能是由于人为磕碰、使用时间长等原因，造成电子血压计内部元件老化，从而导致测量值和准确值之间的偏差范围较大。建议您每隔半年到正规器材店或请专业机构人员校准一次，掌握测量值和准确值之间的偏差范围，以免被错误的数值误导甚至贻误病情。

　　需要提醒的是，电子仪器类产品，一般测量的数据与实际都存在一定偏差，您每次测量最好取3次平均值。如果您使用的是既能插电源也能装电池的电子血压计，最好是在电源模式下使用，避免电池电量不稳导致测量结果出现误差。另外，杂牌的电子产品误差率会比正规品牌高出不少，建议您不要贪图便宜。

　　家里有水银血压计的市民看这里——

　　洛阳市产品质量检验检测中心工作人员提醒，家里有水银血压计的市民，一定要记住“倾斜45度”口诀。具体来说，就是使用完毕后，将水银血压计倾斜45度，等到水银完全流回水银壶后再关闭阀门，最后盖上盖子。“如果水银没有完全回流，长时间与空气接触就会发生氧化反应，对测量读数产生干扰。”工作人员解释，有一些水银血压计有自动打开与关闭阀门装置，那么您只需要倾斜关闭盖子即可。

　　最后还要提醒大家的是，血压计的橡胶软管用完后折叠放置即可，千万不要为了图方便一圈圈缠在仪器上拧成“麻花”，否则可能出现变形、老化等情况，影响正确数值读取。如果血压计的配件出现磨损或老化，请及时到医疗器械售卖店进行更换。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘景涛 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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