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洛阳推出多项优惠政策 打造国内首个汉服婚恋旅行目的地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.21 08:43
 

活动现场

　　5月，又到了说“我爱你”的季节。

　　5月20日，在这个被赋予了“爱”的浪漫寓意的日子里，“囍在上阳”集体传统婚礼暨“情定洛城”汉服婚恋旅行线路发布仪式，在西工区上阳宫文化园观风殿广场举办。通过线上招募，19对新人身穿传统服饰，在亲朋来宾的见证下，在洛阳情定三生、喜结良缘。

　　仪式当天，上阳宫文化园内喜气满满，屋檐梁柱上装点着红、蓝绸缎，“龙凤呈祥”的窗花也在各处张贴。舞台上，19张案几有序摆放，上面摆有碗、筷、葫芦等典礼用品，一派传统喜庆的浪漫景象。

　　10时18分，婚礼仪式正式开始。在赞礼官的指引下，19对新人手牵绣球，从大门缓步走上舞台。沃盥、对席、同牢、合卺、结发、执手……他们共同历经这些典籍里记载的传统婚礼习俗，并盟誓发愿，共同许下“互敬互爱，互信互勉”的爱情誓言。

　　活动现场，汉服婚恋旅行线路、真爱锦鲤大礼包、“情定洛城”甜蜜福袋、结婚登记“洛式”服务等内容也正式发布，让新人在洛阳收获与众不同的婚礼体验。

　　从龙门石窟的千年誓言，到龙潭大峡谷的海枯石烂；从白云“山盟”，到陆浑“海誓”；从牡丹阁的国花祝福，到洛阳博物馆里珍藏的千年爱恋……洛阳市文旅部门正式发布五条精心设计的汉服婚恋旅行线路。这些线路深度融合了洛阳的历史文化、自然风光与浪漫元素，与相爱之人行走在“爱意满满”的旅行线路上，空气中都弥漫着“甜蜜”。

　　最高可得一克拉钻石！自即日起，洛阳市文旅部门发布“锦鲤寻赏公告”，即将结婚的新人在互联网分享两人的爱情故事和对洛阳婚恋旅行的期待，即有机会获赠真爱锦鲤大礼包一份，其中包括钻石盲盒、汉服妆造、景区门票等。此外，2024年5月20日至2025年5月21日，在洛阳境内登记结婚的新人(一方户籍须在河南省内)，凭结婚证可在洛阳相应的景区、餐饮、汉服、住宿、文创等商家享受优惠。

　　为吸引更多年轻人来洛登记结婚、蜜月旅行，洛阳民政部门也推出结婚登记“洛式”服务。不仅能穿汉服、做妆造拍结婚证件照(须符合标准)，还可在龙门石窟等景区现场登记结婚(游客需提前三个工作日向区民政部门电话预约)。拿着“红本本”去卢舍那前祈福，是不是更有仪式感？

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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