赋能产业升级！洛阳23家单位进入先进制造“省队”

数字化转型再提速！洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日2024年河南省智能制造、服务型制造试点示范、制造业数字化服务商等名单发布，洛阳23家单位成功上榜。

数字化转型再提速！洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日2024年河南省智能制造、服务型制造试点示范、制造业数字化服务商等名单发布，洛阳23家单位成功上榜。

其中，中汽昌兴(洛阳)机电设备工程有限公司智能工厂等4家工厂获评省级智能工厂，河南通达电缆股份有限公司特种电缆生产智能车间等13家车间获评省级智能车间；格力电器(洛阳)有限公司等3家企业获评省级服务型制造示范企业，洛阳铜一金属材料发展有限公司打造的鑫材网获评省级服务型制造示范平台；洛阳沃客网络科技有限公司等2家企业获评省级制造业数字化服务商。

此次上榜单位均为洛阳推进数字化转型工作的优秀代表，如中汽昌兴在涂装车间智能输送装备的研发设计和制造水平处于国内领先地位；洛阳格力吸引大量产业链上下游配套企业集聚；铜一金属打造的鑫材网通过打造综合信息服务网络数字化平台，助力多厂多地协同智造；沃客网络可为客户量身定制各种智能化信息系统，目前已经成为国际顶级管理软件SAP的河南唯一授权技术开发合作伙伴。

近年，洛阳围绕数字化转型，不断加快智能化改造提效扩面，聚焦17条重点产业链，遴选基础条件好、成长性强的企业建立培育库，分行业动态管理、跟踪培育，已建成省级智能工厂(车间)104家。以“一转带三化”为主线，后续全市将继续提升产业链群高端化、智能化、绿色化水平，同时积极推进先进制造业与现代服务业融合发展，为加快形成培育新质生产力持续夯实产业基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图）