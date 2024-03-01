“手机变砝码”，实用！洛阳即将全市推广

一部手机，就可以变成一个知道准确重量的“砝码”——今天是第25个世界计量日，洛阳市市场监管局举行“手机变砝码，计量惠民生”活动，现场教大家最简单、最实用的计量称重方法。

一部手机，就可以变成一个知道准确重量的“砝码”——今天是第25个世界计量日，洛阳市市场监管局举行“手机变砝码，计量惠民生”活动，现场教大家最简单、最实用的计量称重方法。

记者在现场看到，工作人员用经过检定的标准电子秤对一位市民的手机进行称重，屏幕显示195克。接着，工作人员在一张标签上写明重量，并将其贴在手机背面，这样手机就变成了一个“砝码”。“以后买菜的时候，可以先把手机放到商户的电子秤上称称重量，秤准不准一目了然。”一位市民笑着说。

记者从洛阳市市场监管局获悉，下一步，该局将在全市推广“手机变砝码”活动，惠及更多百姓。另外，即日起至月底，洛阳将开展一系列计量服务惠民、计量监管护民活动，工作人员将进学校、进社区、进工厂、进医院、进养老院，免费为群众校准家用计量器具，提供计量咨询和答疑；加强集贸市场、水产批发市场、加油(气)站等民生重点领域在用计量器具监管，开展解决人民群众“关键小事”整治专项行动，重点打击生产、销售、改装、使用具有作弊功能的电子计价秤等违法行为，营造文明守信的市场环境，保护消费者合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 刘景涛 陈翔 文/图)