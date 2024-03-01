严查群众身边不正之风和腐败问题 推动集中整治走深走实见行见效

19日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到新安县和偃师区，调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作开展情况。

19日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到新安县和偃师区，调研督导群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作开展情况。

在新安县铁门镇老君洞村、偃师区府店镇参驾店村，祁建峰深入田间地头、村民生活区，与党员干部、村民面对面深入交谈，详细了解部分督办案件办理情况，征求对扎实开展好集中整治工作的意见建议，要求相关部门加强分析研判，全面深入细致查问题、找症结，以“有解”思维速查快办重点案件，进一步推动集中整治走深走实、见行见效。

祁建峰指出，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，是纪检监察机关坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的具体行动。全市纪检监察机关要严格对照中央纪委、省市工作任务和标准要求，聚焦群众反映最强烈的突出问题，强力推进案件线索查办，着力纠治重难点问题，坚决打赢集中整治攻坚战，为现代化洛阳建设提供坚强保障。要始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，紧盯突出问题，严查快办问题线索，推动案件查办有突破、问题整治有成效。

祁建峰强调，要坚持统筹推进，强化日常调度和巡回指导，注重办案质量和办案安全，持续传导攻坚压力，推动群众急难愁盼问题真改真治、落实到位，让人民群众感受到全面从严治党就在身边、正风肃纪反腐就在身边、纪检监察就在身边，不断厚植党执政的政治基础和群众基础。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）