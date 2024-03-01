畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能的社会保障卡

日前，洛报融媒记者从洛阳市社会保障卡管理中心了解到，洛阳市已正式发行加载交通功能的社会保障卡。使用此卡不仅可乘坐公交、地铁等公共交通畅行洛阳市区，还可畅行全国的其他300多个城市。

日前，洛报融媒记者从洛阳市社会保障卡管理中心了解到，洛阳市已正式发行加载交通功能的社会保障卡。使用此卡不仅可乘坐公交、地铁等公共交通畅行洛阳市区，还可畅行全国的其他300多个城市。

全国336个地级以上城市的公共交通可使用

洛阳市社会保障卡管理中心有关负责人表示，使用加载交通功能的社保卡，持卡人不仅可以在洛阳市区乘坐公交、地铁等公共交通，而且可以在开通交通联合一卡通功能的全国300多个城市的市区使用。

目前，全国已有336个地级以上城市实现了全国交通一卡通互联互通，因此只要一张社保卡，便可顺利乘坐这些城市的市区公交、地铁以及轮渡等公共交通。

只有带“交通联合”标识的社会保障卡才有此功能

该负责人表示，并不是所有社会保障卡都有交通功能，判断标准是看卡面上是否带有“交通联合”标识。只有带该标识的社会保障卡才有此功能。

在工作人员展示的样卡上，记者注意到，“交通联合”标识是一个四边形小色块，上面印有“交通联合”字样。

如需办理此卡，应提前咨询网点工作人员

该负责人提醒，洛阳市民如有办理此卡的需要，可持本人有效身份证件到工商银行、交通银行、建设银行、农业银行以及中原银行的社会保障卡经办服务网点申请办理，具体经办服务网点可通过“洛阳社保卡”微信公众号查询。

除了线下方式办理，市民也可通过网上服务平台(支付宝或者微信搜索“河南社会保障卡”并进入)申请线上办理社会保障卡。目前，通过线上渠道申领的中国银行、邮储银行、工商银行以及建设银行的社会保障卡具有该功能。

需要注意的是，线下方式办卡应提前咨询网点工作人员，确保办理的是加载交通联合功能的社会保障卡。