洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

畅行336个城市！洛阳已发行带交通功能的社会保障卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 19:44

　　日前，洛报融媒记者从洛阳市社会保障卡管理中心了解到，洛阳市已正式发行加载交通功能的社会保障卡。使用此卡不仅可乘坐公交、地铁等公共交通畅行洛阳市区，还可畅行全国的其他300多个城市。

　　全国336个地级以上城市的公共交通可使用

　　洛阳市社会保障卡管理中心有关负责人表示，使用加载交通功能的社保卡，持卡人不仅可以在洛阳市区乘坐公交、地铁等公共交通，而且可以在开通交通联合一卡通功能的全国300多个城市的市区使用。

　　目前，全国已有336个地级以上城市实现了全国交通一卡通互联互通，因此只要一张社保卡，便可顺利乘坐这些城市的市区公交、地铁以及轮渡等公共交通。

　　只有带“交通联合”标识的社会保障卡才有此功能

　　该负责人表示，并不是所有社会保障卡都有交通功能，判断标准是看卡面上是否带有“交通联合”标识。只有带该标识的社会保障卡才有此功能。

　　在工作人员展示的样卡上，记者注意到，“交通联合”标识是一个四边形小色块，上面印有“交通联合”字样。

　　如需办理此卡，应提前咨询网点工作人员

　　该负责人提醒，洛阳市民如有办理此卡的需要，可持本人有效身份证件到工商银行、交通银行、建设银行、农业银行以及中原银行的社会保障卡经办服务网点申请办理，具体经办服务网点可通过“洛阳社保卡”微信公众号查询。

　　除了线下方式办理，市民也可通过网上服务平台(支付宝或者微信搜索“河南社会保障卡”并进入)申请线上办理社会保障卡。目前，通过线上渠道申领的中国银行、邮储银行、工商银行以及建设银行的社会保障卡具有该功能。

　　需要注意的是，线下方式办卡应提前咨询网点工作人员，确保办理的是加载交通联合功能的社会保障卡。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
    因“眼斜”自卑多年 医生助他重拾自信
        “以前我总因眼斜而自卑，不敢与人交流，以后再也不会了……”近日，李先生成功接受了右眼内斜视矫正手术，...
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院中医儿科门诊开诊
  • ·健康快讯：河科大二附院开展“特应性皮炎健康之途”义诊活动
  • ·咳嗽、打喷嚏漏尿怎么办？
    		•
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 打造乡村旅居新方式！“魏坡·新序”正...
  • 3天签约近5亿元！洛阳造“三蹦子”海...
  • 车胎与路面摩擦能“演奏”！洛阳首条...
  • “龙吸水”排涝显身手！洛阳城市区防...
  • 李强：洛阳创业 梦想成真
  • 收获满满！洛阳11个单品亮相“与辉同...
  • “五一”假期 来洛阳骑行看风景
  • 鲜花扮靓“北国花城” 洛阳等您来“花...
  • 第二届河南省青年文化月活动在洛启动
  • 江凌调研文旅和民生重点项目建设工作
    		•
    百姓呼声
    应天门北广场商业房屋与景区氛围谐调吗？
    邙岭大道中沟站附近为何下雨就积成河？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    一座城 一朵花

    荷包牡丹串串红

    红山樱桃沟

    石子之眼 芳容
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605