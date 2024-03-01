洛阳首届榴莲狂欢节开幕 活动持续至5日

“五一”天街榴莲香，神都盛世绽光芒。今日上午，伴随着一支饱含东南亚风情的长甲舞，“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动(以下简称榴莲狂欢节)在定鼎门天街正式开幕。洛阳市政府相关部门和企业代表、国外来宾以及高校、金融、商业协会、新闻媒体代表齐聚，共同见证这一城市级盛会的惊艳亮相。

“五一”天街榴莲香，神都盛世绽光芒。今日上午，伴随着一支饱含东南亚风情的长甲舞，“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动(以下简称榴莲狂欢节)在定鼎门天街正式开幕。洛阳市政府相关部门和企业代表、国外来宾以及高校、金融、商业协会、新闻媒体代表齐聚，共同见证这一城市级盛会的惊艳亮相。

“开幕！”在热烈的氛围中，洛阳市副市长牛刚宣布“榴莲忘返·跻身顶榴”洛阳首届榴莲狂欢节活动正式开幕。迎宾礼、行进式表演一同复原万邦来贺的神都盛世，定鼎门天街之上，古都新象余韵悠长。

开幕式现场，洛阳市商务局党组书记、局长祖良军致辞。祖良军表示，本次榴莲狂欢节是“五一”假期期间精心打造的重点活动，以榴莲为媒介，进一步促消费、惠民生，邀市民及游客沉浸式体验隋唐盛世的车水马龙、丝路商贸的辉煌篇章。

(洛阳市商务局党组书记、局长祖良军致辞)

洛阳国宏投资控股集团有限公司党委书记、董事长符同欣致辞。符同欣表示，榴莲狂欢节的举办，是洛阳国宏贸易发展集团有限公司(以下简称洛阳国贸集团)培育外贸新业态、构建对外开放新平台的“首秀”。洛阳国贸集团将依托以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，努力汇聚更多全球“新、潮、优”的商品，点亮洛阳人民的美好生活。

(洛阳国宏投资控股集团有限公司党委书记、董事长符同欣致辞)

开幕式的举行，标志着榴莲狂欢节正式“开街”迎客。活动现场，市民及游客纷至沓来，积极打卡四大区域——榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区，在热闹的氛围中品尝榴莲、选购榴莲及周边产品、参与直播互动、打卡赢福利等，同时沉浸式观赏特色演出，尽享视听盛宴。

本次榴莲狂欢节，线上、线下均推出重磅福利。洛阳国贸集团官方抖音号“神都贸易办事处”直播间推出榴莲产品系列优惠活动，50抵100代金券狂撒，目前已售出2W+份。

现场，不少成功购买代金券的市民及游客以超低价购买高品质榴莲，对榴莲品相、口味赞不绝口。

即日起至5月5日每日9:00-18:00，直播间活动将继续进行，更有烤榴莲免费拿等福袋活动，快来一起关注“神都贸易办事处”直播间吧！

为增加互动乐趣、进一步炒热现场氛围，榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区各设置1个游戏点位(共4个)，市民完成4个点位的打卡任务并盖章，即可领取刮刮卡，兑换榴莲狂欢节周边、榴莲试吃券等福利。

“和家人一起参与了打卡活动，整个过程比较简单好操作，周边和试吃券都拿到了，孩子特别开心。”市民张先生说。

在榴莲忘返区、缤纷东南亚、热带风情坊、唐韵集萃区，市民及游客“一站式”尽享榴莲狂欢盛宴。

价值6万元的鲜切榴莲登场，包含金枕、干尧、猫山王等网红榴莲品种以及长柄、诺卡滋、托曼尼等小众品种，市民纷纷免费试吃，并以超低价购买，还有烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层、冻榴莲、榴莲酥及正宗泰国、东南亚其他国家美食亮相。

榴莲咖啡、榴莲雪糕、榴莲冰沙、芒果冰沙、辣椒酱冰淇淋等甜品、饮品齐聚。其中，辣椒酱冰淇淋来自马来西亚配方，入口甜香、辣劲在后，为味蕾带来新鲜刺激的体验。

泰国纺织、泰银制品等具有东南亚文化元素的特色商品琳琅满目，不少市民选购留念。

汉服及融入中国传统文化特色的文创产品云集，适合购买作伴手礼。

金枕、干尧、猫山王……高品质的榴莲，或出肉率高、味香鲜滑，或奶油般绵密软糯。反复纠结不知道选哪种口味？活动现场，来自洛阳国贸集团的“榴莲推荐官”惊喜现身，现场帮市民及游客挑选更适合个人偏好的榴莲。

同时，洛阳国贸集团品牌形象IP以巨型气模形式亮相，吸引市民及游客带孩子一起打卡合影留念。

想沉浸式观赏万邦来朝的宏伟场面、体会“穿越”之感？榴莲狂欢节不会让你失望。

现场，从早到晚，从南到北，各个表演点位均有精彩歌舞上演，以华丽的服饰、精湛的演技、动人的音乐，全面展现东西方文化的魅力，吸引市民驻足观看、拍手称绝。

市集入口处

机械大象震撼亮相，

《唐韵兰纳》带来燃灯礼、

鼓阵及舞蹈表演。

场地中央

《中泰巡游》行进式演艺上演，

市民不仅可以观演，

还可以参与互动。

主舞台

夜晚，

《“榴莲王”繁！》带来灯光秀、

大唐散乐、兰纳花开、国潮摇滚、

嘻哈、唐泰风尚等精彩表演。

散点舞台

《唐泰密盒》《泰美神韵》《国色天香》

《泰拳风采》《盛唐百戏》《胜利之鼓》

《唐风国乐》等演出轮番上演。

活动地点：定鼎门天街

公交线路：

①赵村：15路、33路、53路、55路

②古城路龙门大道口西：3路、55路

乘车到站，下车后步行即达。

自驾线路：

导航至“定鼎门天街”即达，附近有停车场。

特别鸣谢：中国银行洛阳分行，中国建设银行洛阳分行，中原银行洛阳分行，交通银行洛阳分行

榴莲狂欢节为期5天，

每天10:00-21:30进行！

还在等什么？

快喊上“榴莲脑袋”的亲朋好友，

一起到定鼎门天街嗨起来吧！（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 李卫超/图）