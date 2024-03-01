寻找张宇！12年里，你可知道妈妈流了多少泪？

4月25日凌晨，一趟列车准时停靠在洛阳站。下车的旅客匆匆走向出站口，然后迅速消失在夜色之中。

陈秀丽随身携带寻人启事，希望早日找到儿子

4月25日凌晨，一趟列车准时停靠在洛阳站。下车的旅客匆匆走向出站口，然后迅速消失在夜色之中。

从商丘来洛的陈秀丽站在广场上，与路灯为伴。离天亮还早，无处可去的她找了一处台阶，缓缓坐下。她抬头看了一眼柔和的灯光，泪珠便顺着脸颊滚落下来。

“张宇，你在哪里？12年了，你可知道妈妈流过多少泪？”陈秀丽希望能在洛阳找到儿子，但也做好了失望的准备。

天终于亮了，陈秀丽要搭乘公交车去洛阳日报社，借助媒体的力量寻找儿子。一个令人揪心的寻子故事，渐渐浮现出来……

儿子出走，没给父母留下更多的话

陈秀丽随身携带着一个旧皮包，里面装有儿子张宇的照片和几张寻人启事。

2012年，张宇21岁，正在吉林长春某大学就读。当年1月即将放寒假，陈秀丽收到了一条儿子发来的短信，说已买好车票，准备回家。

在陈秀丽的心中，儿子张宇从小学习成绩优异，虽然性格有些内向，但乖巧懂事。儿子要回来，陈秀丽当然高兴，她提前几天就开始为儿子收拾屋子，好吃的东西准备了一堆。

随后，陈秀丽又数次接到儿子的短信，“已经上车”“到了××城市”“很快就到家了”……一条又一条短信，让陈秀丽在欣喜的同时也心生疑惑：为什么只发短信，不打电话？

陈秀丽试着拨打儿子的电话。“嘟——嘟——”，手机听筒传来连续而又稳定的拨号声，却始终无人接听。

…………

张宇走了，没有给远在商丘的父母留下更多的话。陈秀丽哭了很久，她不明白，儿子为何弃家而去。

一天，陈秀丽的心里咯噔一下，想起了不久前发生的一件事。

“都是我的错”

“都是我的错。”陈秀丽的思绪回到12年前。

张宇出走之前，曾给母亲打过几次电话，说自己想学习软件工程，需要7000元。直觉告诉陈秀丽，儿子在撒谎。

陈秀丽认为，儿子即将毕业，根本没时间学，只是找借口要钱罢了。她尽管嘴上回绝，但还是把东拼西凑的5000元给了儿子。

陈秀丽和丈夫张景涛育有两女一子，家里的开支全靠张景涛打工支撑。2011年，在外地做小生意的张景涛赔了钱、受了伤，为了还账还变卖了家中的房产。生活的磨难接二连三，然而张宇对此并不理解，后来他再次给家里打电话要钱。

陈秀丽清楚地记得，儿子在电话里说：“我花点钱怎么了，等你们百年之后，家产都是我的。”

儿子的话，如同一把锋利的匕首，狠狠地刺进了陈秀丽的胸膛。她气得浑身发抖，大声说：“我就是把家产扔了，也不会给你！”

陈秀丽认为，这件事可能是儿子出走的导火索。渐渐地，她开始懊悔、自责。被儿子刺痛的心，终究还是让时间治愈了，陈秀丽反思：我所说的话，又何尝没有伤到儿子的心？

一眼认出儿子的笔迹，她喜极而泣

陈秀丽抚摸着儿子的照片，眼泪不停地往下流。

张宇出走之后，陈秀丽和家人多次前往长春，向老师和同学打听情况，还在当地公安机关报了案，但始终没有消息。

2014年，经多方打听，陈秀丽得知张宇曾在西安一家网吧上过网，这个消息让全家人激动万分。但是，西安那么大，要找到张宇，无异于大海捞针。于是，陈秀丽在当地媒体发布了寻人启事。

寻人启事起了作用，很快便有人给陈秀丽打来电话，说在西安近郊的一处工地见过张宇。然而，当他们到达指定地点时，这里已是人去楼空。

在空荡荡的房间里，陈秀丽试图寻找儿子留下的蛛丝马迹，一张字条突然映入她的眼帘。“这是张宇的字……”字条上写着励志的话语，俊秀的字迹陈秀丽一眼便认了出来。儿子没有危险，他还活着，陈秀丽喜极而泣。

当年8月，在女儿的陪同下，陈秀丽再次来到此地。13天里，他们走遍了山里的每个角落，但没有找到张宇。

“有生之年，我还想见他一面”

看着儿子的照片，陈秀丽说：“有生之年，我还想见他一面。”

12年，陈秀丽由一位中年妇女，变成了年过六旬的老人。长春、北京、西安、运城、郑州、淄博、三门峡……这些年，她和家人奔波数万里，足迹遍布多个城市。因为曾在西安见过张宇写的字条，他们先后前往西安12次，当地媒体还刊发过相关新闻，但张宇始终没有出现。

张宇出走之后，并非音信全无。2015年，张宇的姐姐曾在网上发帖寻找弟弟，有人留言说“我知道错了，对不起父母，希望能再给我一次孝敬父母的机会，年底回家”。

然而，陈秀丽还是没能等到儿子回来。她甚至怀疑，留言的并非张宇，而是有人在借机调侃罢了。

为了寻找儿子，陈秀丽坐过20多个小时的硬座火车，住过最贵的旅店每晚50元，也曾把寻子消息在“宝贝回家”网站发布，还两次录制公益寻人电视节目。

高中时期的张宇，曾在洛阳打工。陈秀丽想，儿子会不会在洛阳，有没有人见过他？抱着一丝希望，她登上了开往洛阳的列车……（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）