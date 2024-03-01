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洛阳集中开展落实中央八项规定精神专项监督检查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.30 23:20

　　“五一”、端午将至，为持续净化节日风气，市纪委监委将于4月30日至6月10日在全市集中开展落实中央八项规定精神专项监督检查，持之以恒纠治“四风”，教育引导全市党员干部牢固树立廉洁过节的思想意识。

　　本次监督检查将坚持党性党风党纪一起抓，通过通报曝光典型问题、发送廉洁提醒短信、开展廉政警示教育、组织“四风”专项检查等方式，紧盯“四风”隐形变异新动向和顶风违纪突出问题，持续抓好中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实，激励广大党员干部廉政勤政、担当作为。

　　在检查内容方面，纪检监察机关将紧盯“两违规”情况，严查违规接受管理服务对象的宴请及由此引发的酒驾醉驾问题、违规收受管理服务对象所送的礼品礼金问题，严查借婚丧嫁娶名义违规收受财物等问题；紧盯“三公”经费及党费支出情况，严查违规公款吃喝、公务接待、公款出国(境)旅游、超标准购置配备公务用车、公车私用等典型问题，严查借党建活动名义使用党费公款旅游等问题；紧盯办公用房情况，严查党员干部超标准配备、使用办公用房问题，严查未经批准租用借用办公用房、采取增加办公桌、更改办公室标牌等方式隐瞒掩盖办公用房违规问题。

　　本次监督检查以交叉互查方式进行，由市、县区统一部署、同步推进，对发现违反中央八项规定精神问题线索，一律从严从快查处。同时，对风腐一体问题深挖细查，从一瓶酒、一条烟、一餐饭、一场局中，发现隐藏在所谓“人情往来”背后的利益勾兑、团团伙伙；对地方单位“四风”问题多发频发、造成恶劣影响的，实施责任倒查，对失察失管失责情况严肃问责。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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