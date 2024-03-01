洛阳114名河南省劳动模范和先进工作者受表彰

4月30日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，在当天召开的2024年庆祝“五一”国际劳动节暨表彰河南省劳动模范和先进工作者大会上，洛阳114名职工获表彰。

4月30日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，在当天召开的2024年庆祝“五一”国际劳动节暨表彰河南省劳动模范和先进工作者大会上，洛阳114名职工获表彰。 4月30日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，在当天召开的2024年庆祝“五一”国际劳动节暨表彰河南省劳动模范和先进工作者大会上，洛阳114名职工获表彰。 其中，洛阳轴承研究所有限公司精密部件事业部总经理杨虎等82名职工获得河南省劳动模范荣誉称号，洛阳市航空实验学校校长梁焕霞等32名职工获得河南省先进工作者荣誉称号。 近年来，洛阳市总工会紧紧围绕市委“三项重点工作”，重点实施“六大行动”、突出办好“二十件实事”，深化职工思想政治引领，持续推进产业工人队伍建设改革，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导全市广大职工群众围绕中心、服务大局，无私奉献、开拓进取，爱岗敬业、争创一流。在实践过程中，全市各行各业涌现出一大批爱岗敬业、锐意创新、勇于担当、无私奉献的先进模范人物，充分发挥主力军作用，为发展新质生产力、推动高质量发展作出了积极贡献。 河南省劳动模范和先进工作者大会是我省五年一次的盛大表彰活动，颁发省级层面级别最高的综合性荣誉，既是对劳模突出贡献的褒奖，又是对新时期劳模精神的弘扬。 洛阳市2024年河南省劳动模范名单 序号 姓名 性别 工作单位 职务 1 杨虎男 洛阳轴承研究所有限公司精密部件事业部 总经理 2 黄龙奎 男 万基控股集团有限公司洛阳万基铝加工生产技术处 工艺工程师 3 宋建平 男 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司桥梁支座技术领域 专业总师 4 罗照明 男 中国邮政集团有限公司河南省洛宁县分公司 运钞司机 5 翟鑫强 男 中国石油天然气第一建设有限公司第三安装分公司长输管道自动焊机组 组长 6 潘敏 女 普莱柯生物工程股份有限公司生产二部胚苗线车间 主任 7 刘江涛 男 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司热电部电气运行班 班长 8 林卫 男 洛阳信成精密机械有限公司研发中心 首席工艺师 9 张鹏 男 洛阳龙门旅游集团唐风讲解服务有限公司讲解部 金牌讲解员 10 王利成 男 国网河南省电力公司洛阳市偃师供电公司信通运检一班 电力通信运维检修工 11 李彩霞 女 洛阳市公共交通集团有限公司 53路线公交车长 12 吴吉光 男 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 高级技术专家 13 张连成 男 中信重工机械股份有限公司 数控镗铣床机长 14 孙延斐 男 河南柴油机重工有限责任公司总装厂试验工段 内燃机装试工 15 吴国喜 男 中钢洛耐科技股份有限公司高铝分厂成型工段 副工长 16 李高峰 男 中车洛阳机车有限公司组装分厂总成班 班长 17 郭鹏超 男 洛阳北控水务集团有限公司涧西供水分公司高新水源运营中心 泵工 18 陈洪亮 男 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 副总工程师 19 宫旭辉 男 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)第一研究室科研部 高级技术专家 20 史中洲 男 中石化洛阳工程有限公司原料适应性技改工程总承包项目部 技术副总监 21 王同举 男 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司设备部 点检员 22 李永强 男 中铝洛阳铜加工有限公司熔铸厂二工区 工区长 23 石富明 男 中铁隧道局集团有限公司设备分公司盾构技术服务中心 工程师、盾构再制造项目技术负责人 24 闫睿 男 洛阳北方易初摩托车有限公司摩托车开发部内燃机配气燃烧结构组 技术组长 25 李华威 男 华能洛阳热电有限责任公司检修部 主任助理 26 庄向非 女 洛阳钼都国际饭店有限公司管家部 楼层领班 27 何惠昭 男 汝阳杜康酿酒有限公司工艺研究部 技术员 28 林春泷 男 中国空空导弹研究院十一分厂加工中心数铣1组 组长 29 赵肖华 男 河南省白鹤化肥科技有限公司造气车间 2班班长 30 张晓辉 男 第一拖拉机股份有限公司大拖公司装备保障部机一车间数控维修班 班长 31 王会鹏 男 国营洛阳丹城无线电厂总体车间三班 技术员 32 闫江波 男 洛阳暖虹热力工程安装有限公司项目部 质量监督员 33 张永强 男 洛阳隆盛科技有限责任公司 总经理、党支部书记 34 曹红普 男 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 党委书记、董事长、总经理 35 陈斌 男 中国空空导弹研究院 院长、党委副书记 36 白永祥 男 洛阳华兴电力工程设计有限公司 执行董事 37 郭玉鑫 男 中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司 党委书记、总经理 38 刘现宽 男 河南省天兴农业科技开发有限公司 执行董事 39 何亚清 男 洛阳栾川钼业集团股份有限公司矿山分公司 党委书记、总经理 40 冯涛 男 中国邮政集团有限公司洛阳市分公司 党委书记、总经理 41 郭芫沅 女 洛阳正元堂中医门诊部 主任 42 文利娟 女 偃师中裕燃气有限公司 总经理、工会主席 43 崔庆阳 男 洛阳利尔功能材料有限公司 技术部总工程师 44 赵伟 男 洛阳哈他网络科技有限公司 党总支书记、工会主席 45 李梅 女 昊华气体有限公司工程技术中心 主任 46 罗敏 男 洛阳市轨道交通集团有限责任公司车辆部 经理 47 刘吉云 男 洛阳储变电系统有限公司电池所 所长 48 李建刚 男 麦斯克电子材料股份有限公司维修部 副经理 49 王喜梅 女 河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂 副厂长、工会主席 50 王建华 男 洛阳拖拉机研究所有限公司拖拉机智控部 部长 [3] 下一页 尾页 [1] [2]