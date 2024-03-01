新一期洛阳市青年艺术夜校开始报名

洛报融媒记者4月30日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第三期课程即将开课。

洛报融媒记者4月30日从洛阳市文化馆获悉，由洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办的洛阳市青年艺术夜校第三期课程即将开课。

据悉，洛阳市青年艺术夜校为公益性质，针对市民尤其是年轻人的需求，设置了舞蹈、音乐、心灵疗愈、手工技艺、生活技能等艺术课程，除部分课程需交纳耗材费以外，夜校不收学费。第三期课程从5月1日10时起开始接受线上报名。有意者可关注洛阳市文化馆微信公众号“河洛欢歌”报名，咨询电话：0379-64853527。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)