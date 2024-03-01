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多种合作模式可选择 洛邑古城片区发出招商邀请
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.01 08:48

　　洛邑古城景区火爆“出圈”，如何共享文旅发展机遇？机会来了！4月29日，洛邑古城片区招商推介新闻发布会举行，通过“线下推介+云端直播”的方式，全面介绍洛邑古城片区招商情况，诚挚欢迎社会各界人士来片区投资、发展。

　　此次招商范围是什么？有哪些合作模式？客商将享受哪些支持政策？记者一一为您梳理。

　　关键词 招商范围

　　本次招商范围主要为洛邑古城片区，即老城区承福门大街以东、新街以西、玄武门大街以南、九都路以北约3平方公里的区域。

　　该区域内商铺、院落、历史建筑等约36万平方米，目前已市场化运营5万平方米，剩余约31万平方米的房产待招商。

　　关键词 业态布局

　　洛邑古城片区未来布局主要以坚持传承优秀传统文化和传统产业，引入新功能、新业态、新活动为原则，突出“市井味、烟火气、文化格”特征，结合原有历史资源，围绕“吃、住、行、游、购、娱”引入主题餐厅、特色民宿、沉浸式演艺、本土文创等多元业态。

　　关键词 合作模式

　　合作模式有租赁、联合经营、自持经营、连片开发等多种，客商可以根据投资规划及房屋情况自由选择。

　　其中，商铺以租赁模式为主，合作期限一般为1年至3年。院落以租赁模式、联合经营模式为主，合作期限一般为5年至15年。历史建筑一般采取租赁模式或自持经营模式，合作期限一般为1年至20年。

　　关键词 租金定价

　　商铺的租金定价以市场评估价为准；院落、历史建筑等房产以征收资产原值总额的2%定价，月租金约每平方米10元。

　　老城区将根据房产的不同类型、不同位置、不同业态，给予相应的租金优惠。同时，投资方可享受1个月至12个月的免租装修期。

　　关键词 联系对接

　　具体招商政策可以通过招商电话(老城区商务局：13592006886、17538889136/洛邑古城片区招商运营服务中心固定电话：0379-69958668/客商接待：13233793579、17538859555)了解。客商也可前往洛邑古城片区招商运营服务中心(老城区西大街175号)进行详细咨询。

　　关键词 服务保障

　　目前，老城区已成立洛邑古城片区招商运营工作专班，组建推介查看组、方案洽谈组、合同签约组、服务保障组4个小组进行全流程、全天候的保姆式服务，最快5个工作日即可签订合作协议。

　　老城区委相关负责人介绍，将坚定不移走文旅富民兴区之路，着力构建亲清政商关系，当好“有呼必应、无事不扰”的“店小二”，认真服务市场主体，携手合作结出更多硕果。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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