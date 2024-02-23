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2023年河南省工业设计大赛拟获奖名单公示 洛阳多项创新成果上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:24

　　记者日前从市工信局获悉，2023年河南省工业设计大赛拟获奖名单公示，我市多项创新成果上榜，其中ET1004-W新型轮边智能无人拖拉机有望夺得大赛最高奖金奖。

　　2023年河南省工业设计大赛，主题为“设计引领创新，塑造河南品牌”，分概念设计组、产品设计组，面向装备制造、汽车制造等八大行业领域征集，共有3200多件作品参赛。

　　从概念设计组脱颖而出的ET1004-W新型轮边智能无人拖拉机由洛阳智能农业装备研究院有限公司研发，实现了轮边驱动技术在国产农机上的首次应用，创下同等马力拖拉机转弯半径国内最小纪录。由丁兰兰团队(河科大)研发的“冰心思洛”灯具造型设计拟获概念设计组优秀奖。

　　在产品设计组，来自我市的中色科技股份有限公司2800毫米六辊铝带冷轧机组、洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司智能预警处置一体化系统、洛阳东方众成离合器有限公司大功率拖拉机双作用离合器、中航光电科技股份有限公司新能源汽车集成式智能充电枪、氢成动力科技(洛阳)有限公司372千瓦时浸没式液冷储能系统、大鱼视觉技术(河南)有限公司液晶显示面板(LCM)点灯检测设备、万基控股集团石墨制品有限公司新结构异型石墨化阴极等优秀设计入选优秀奖公示名单。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保 王黎丽 李巍）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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