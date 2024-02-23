2024年全市网络行政执法普法首期专题培训举行

24日，我市开展2024年全市网络行政执法普法首期专题培训，进一步规范全市网信部门行政执法行为，推进网信领域法律法规向基层普及。本期培训邀请市委宣讲团成员、市委党校副教授王蕾以“习近平法治思想”为主题授课。

24日，我市开展2024年全市网络行政执法普法首期专题培训，进一步规范全市网信部门行政执法行为，推进网信领域法律法规向基层普及。本期培训邀请市委宣讲团成员、市委党校副教授王蕾以“习近平法治思想”为主题授课。 24日，我市开展2024年全市网络行政执法普法首期专题培训，进一步规范全市网信部门行政执法行为，推进网信领域法律法规向基层普及。本期培训邀请市委宣讲团成员、市委党校副教授王蕾以“习近平法治思想”为主题授课。 市网信办相关负责人表示，全市各级网信部门要持续完善网络执法工作体系，明确执法职能，强化执法证件管理，做到“能执法”。要提升网络行政执法能力水平，抓紧学习网信领域相关法律法规、网信部门行政执法程序、行政执法实践经验，做到“会执法”。要依法加强网络行政执法基础保障，配置执法记录仪等执法设备，建设约谈室等执法场所，加强电子取证技术保障，组建法律支撑保障团队，坚持教育与处罚相结合，让执法既有力度又有温度，做到“善执法”。要扎实开展网络法治宣传教育，持续强化网信领域法律法规主题法治宣传，精心培育网络普法品牌和栏目，凝聚社会网络法治共识，做到“广普法”。 现场还颁发了行政执法证件、聘任了“护网先锋”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 魏胜南）