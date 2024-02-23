近期洛阳气温较高 本周后期多短时雷阵雨

今日洛阳晴天间多云，西南风2级～3级，气温13℃～29℃。 近几天，明媚的阳光伴着和煦的春风，让人身心舒畅。不过，今明两日可能稍感炎热。 省气象台预计，在西北气流的控制下，今天到周日，全省大部分地区阳光“在线”，气温将继续上升。未来2天，多地的最高气温将向着30℃发起冲击。 由于天气晴朗、空气干燥，未来3天全省大部分地区的森林火险等级较高，前往林区的朋友要注意用火安全。 市气象台根据最新气象资料分析，短期内地面受暖气团控制，气温较高；周后期短波槽活动频繁，配合地面弱冷空气影响，我市部分地区多短时阵雨或雷阵雨。 最近几天天气预报 今天：晴天间多云，西南风2级～3级，气温13℃～29℃。 明天：晴天间多云，东南风2级～3级，气温14℃～30℃。 27日(周六)：多云到阴天，偏东风3级～4级，部分地区有短时阵雨或雷阵雨，气温15℃～27℃。 28日(周日)：阴天到多云，部分地区有短时阵雨或雷阵雨，气温15℃～26℃。 29日(周一)：多云，气温15℃～27℃。 30日(周二)：多云间阴天有阵雨或雷阵雨，气温14℃～22℃。 5月1日(周三)：多云到阴天，气温12℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）