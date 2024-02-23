“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一季决赛名单出炉

经过一个多月的角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一季海选赛日前结束，获得第一季决赛资格的选手名单也正式出炉，共有135名乒球爱好者晋级。

经过一个多月的角逐，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第一季海选赛日前结束，获得第一季决赛资格的选手名单也正式出炉，共有135名乒球爱好者晋级。

“洛阳球王”乒乓球争霸赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局承办，各县区乒乓球协会协办，大赛设青少组混合单打(18岁及以下)、青壮组混合单打(19岁-45岁)、长青组混合单打(46岁-65岁)三个组别，全年共分4个赛季，每个赛季均设海选赛、赛季决赛，年底设置1场年终总决赛。

第一季共设15站海选赛，分别在15个县区举行，首站比赛于3月16日开赛，最后一站比赛于4月21日结束，共吸引近2000人报名参与，极大调动了广大洛阳市民的运动热情。