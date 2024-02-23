“五一”假期，洛阳文旅预订单量位居河南首位

“五一”将至，洛阳文旅预订热度持续升温。美团数据显示，从“五一”假期文旅预订单量(含景区、住宿、交通等)来看，洛阳位居全省最受欢迎的热门目的地。排名第二、第三的分别为郑州和开封。

“五一”将至，洛阳文旅预订热度持续升温。美团数据显示，从“五一”假期文旅预订单量(含景区、住宿、交通等)来看，洛阳位居全省最受欢迎的热门目的地。排名第二、第三的分别为郑州和开封。

从客源地来看，北京、西安、武汉、上海、天津是来河南旅游的前五名客源地城市，洛邑古城、清明上河园、万岁山武侠城等热门景区关注度较高。对洛阳而言，汉服旅拍、味蕾游成热门趋势。数据显示，4月以来，美团平台“汉服妆造”搜索量同比去年增长136%，西安、洛阳、苏州位居搜索热度前三。

眼下，洛阳芍药已经接力牡丹竞相绽放，“汉服赏花”成为洛阳之行的独特打开方式。漫步大街小巷，随处可见身着汉服的游客，在洛邑古城、隋唐洛阳城天堂、牡丹阁等热门景区打卡拍照，摩肩接踵间皆是“贵妃”。景区周边各类汉服妆造店提品质、拼服务，期待用好的服务体验让更多“头回客”成为“回头客”。美团数据显示，截至4月中旬，洛阳与汉服相关的各类门店数量近2000家。同时，不少民宿、酒店也顺势推出汉服旅拍相关服务，吸引更多游客预订入住。

除了汉服，痛快吃喝的“味蕾游”也成为年轻人假期出行的热门选择。汤鲜肉美的羊肉汤、造型唯美的牡丹燕菜、酱香浓郁的涮牛肚……老城十字街、西工小街、涧西广州市场等热门商圈里就藏着大家钟爱的“洛阳味道”。

业内人士表示，今年“五一”，不仅景区门票、酒店、车票预订量大幅增长，还涌现出了味蕾游、旅拍沉浸游等新潮玩法，极大丰富了游客出行体验。“五一”出游需求的集中释放，将有力助推各地生活服务业消费加速、扩容提质。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）