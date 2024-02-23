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柔力球相伴 她们“舞”出人生新姿态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:24
“秋风舞韵”柔力球队

　　每天早上8点，在涧西区河柴广场，总能见到一群中老年人，伴着音乐，转身、移步，挥舞着手中的球拍，无论动作幅度多大，球拍上的彩色小球都如磁石一般稳稳“吸”在拍面上。她们就是武汉路街道武汉路社区的“秋风舞韵”柔力球队。

　　今年76岁的辛少云是“秋风舞韵”柔力球队的教练，她练习柔力球已近20年。说起这项运动，她称，柔力球不仅要求动作优美，还要有娴熟的技术。柔力球看似容易操作，可是力度拿捏、方位掌握都非常消耗体力，可谓“刚柔并济”。

　　“虽然年纪都不小了，但是我们和年轻人一样，也有激情和朝气。爱上一项运动后，更是特别执着。”辛少云一边帮队员纠正动作，一边表达自己对这项运动的热爱。

　　队员曾媛练习柔力球已经六七年了，她说运动改变了她的退休生活。刚退休那会儿，她的生活失去了重心，生活里只剩下买菜、做饭、看电视。她经常出现胸闷、气短等症状，每天随身携带速效救心丸，终日与药相伴。一次，她在河柴广场看到，朝气蓬勃的同龄人一起练习柔力球，如一缕阳光照进了她的生活。

　　“力与柔相结合，我一下子就喜欢上了这项运动。”曾媛说，从那时起，她每天坚持练习，风雨无阻。“练习1年后，我神清气爽，把速效救心丸全扔了。”她滔滔不绝地细数这项运动给自己带来的变化。

　　通过练习柔力球，56岁的王立英扩大了生活交际圈，“收获姐妹情谊，越活越年轻。”她说，前阵子，她因生病一个月没能参加训练，队里的姐妹们经常到她家陪她聊天，给她带各家的美味，“病痛被这暖暖情谊治愈”。

　　如今，“秋风舞韵”柔力球队在社区已颇具名气。说到这支社区柔力球队获得的成绩，队员们纷纷打开了话匣子。“我们是2009年成立的，成立之初仅有8人，在大家的不断努力下，现在队伍已壮大到20余人。”“我们参加过省级、市级、区级各种表演、比赛百余场，斩获各类奖项若干”……这支平均年龄超过65岁的队伍，“抱团”玩转退休生活，“舞”出人生新姿态。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王春艳 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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