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“五一”假期如何避开交通拥堵？洛阳交警发布出行攻略
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.04.25 16:27

　　“五一”假期即将来临，今日，市交警部门通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，对今年我市“五一”假期交通情况进行预测，发布“五一”假期全市道路交通流量预判和分流绕行方案。具体内容如下：

　　2024年“五一”假期即将来临，今年的“五一”假期为期5天(5月1日至5月5日)，高速公路对7座以下小型客车免费，预计以中长途旅游为主的自驾车出行和客运流量将大幅攀升，洛阳市城区及全市各主要旅游景区周边道路交通流量将明显增大，同时市区有部分基础设施建设项目正在进行，维护出行安全和保通压力将明显增大。

　　交通流预判

　　1.“五一”假期适逢第41届中国洛阳牡丹文化节后期，也是今年春节假期以来最长假期，公众出行需求将集中释放，城区各高速公路出入口及龙门石窟、白马寺、王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园(明堂、天堂、应天门、九洲池)、丽景门、洛邑古城等旅游景区和国家牡丹园、国际牡丹园等赏花点周边道路将出现旅游交通高峰。

　　2.长假期间，西工区红山、新安县五头镇樱桃沟等全市各生态采摘点、乡村游周边道路将会出现人车流量高峰，对道路交通影响较大。

　　3.城市区百货楼、建业凯旋广场、王府井、丹尼斯、万达广场、泉舜购物广场等商圈，以及各县区的城区商圈周边道路通行压力大。

　　4.“五一”期间，洛阳境内连霍高速、二广高速、宁洛高速、郑少洛高速、洛栾高速、济洛高速、郑卢高速、郑栾高速等执行河南省高速公路对7座以下客车免通行费政策，免费通行时间自5月1日零时起至5月5日24时止，交通流将大幅增加。特别是前往栾川县老君山、重渡沟、竹海野生动物园，嵩县白云山、陆浑水库，孟津小浪底、魏坡新序，汝阳县西泰山，新安县龙潭大峡谷、黛眉山，洛宁县爱和小镇，以及洛阳黄河古都一号旅游公路等景区、道路的车辆会大幅增加，易发生交通拥堵，加之高速公路车流大、山区道路坡陡弯多、临水临崖，易发生交通事故。

　　错峰出行、绿色出行

　　预计城区道路在假期前一天即4月30日下午及晚间出现出行高峰，且持续时间较长。假期期间的每天上午，游客出行集中在邙山片区各赏花园区及白马寺、龙门石窟等近郊景点，下午及晚间转入隋唐洛阳城遗址公园(应天门、明堂、九洲池)、丽景门、十字街、洛邑古城、龙凤山庄及万达广场、西工小街、广州市场步行街等区域。

　　由于出行高峰时段集中、停车资源紧张，建议广大群众和来洛游客多采用地铁、公交、共享单车等公共交通工具出行，提升出行体验。前往王城公园、中国国花园、隋唐洛阳城遗址公园、丽景门、洛邑古城、洛阳博物馆等景区游玩均可乘地铁前往；入城旅游车辆可在史家湾、杨湾、谷水、二乔路地铁站附近停车场停车，接驳地铁出行；公交部门在洛阳地铁的龙门高铁站、杨湾站、洛阳火车站、红山站、邙岭站、八里堂站开通了去往龙门石窟、白马寺、古墓博物馆、樱桃沟、魏坡新序、倒盏村等景区的旅游接驳线路，游客换乘非常方便。此外，共享电单车也已覆盖地铁沿线车站，游客在市区出行也可选择这些便捷的绿色公共交通工具。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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