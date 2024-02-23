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洛阳今年将实施邻里中心建设提升专项行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:14

　　能办事、能健身、能吃饭、能带娃……眼下，洛阳人走进家门口的邻里中心，能享受到的公共服务越发丰富。

　　今年，我市将实施邻里中心建设提升专项行动，各县区计划建设邻里中心共计65个，其中社区级邻里中心10个、小区级邻里中心55个，实现城市区社区级、小区级邻里中心服务全覆盖。

　　为推进政务服务进驻邻里中心标准化建设，我市计划每半年至少组织1次民政、卫健、社保、医保、退役军人等相关政务服务技能培训，每季度至少开展2次调研，及时发现并解决政务服务进驻邻里中心过程中存在的堵点难点。

　　对于不少市民来说，邻里中心已成为其参与文化活动的“根据地”。今年，我市将加强邻里中心文化类功能室的运营维护，在保持免费开放的基础上常态化开展文化活动，要求至少有1名专人负责相关工作，每周开放时间不少于36小时，每年组织群众性文体活动不少于12次。同时，深入开展优秀阅读推广、流动图书服务车进社区等活动，推动图书馆优质文化资源下沉社区。

　　为进一步满足居民健身、医疗、教育、养老等需求，我市今年将重点围绕邻里中心的相关功能进行优化提升，比如开发智慧体育平台，实现客流监测和场馆预定，实现全市社区体育公园健身消费一网通；建设终身教育公共服务平台，充实数字学习资源，为社区居民提供处处能学、时时可学的服务系统支持；全面推进家庭病床和“互联网+护理”服务，为患者提供专业、便捷的上门诊疗服务等。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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