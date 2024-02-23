达成意向贷款21.6亿元！洛阳这场银企对接会聚焦设备更新

一场银企对接会，达成意向贷款21.6亿元！25日，洛阳市发改委组织召开洛阳市科技创新和技术改造再贷款银企对接会，近百家银行金融机构、重点企业代表，以及部分市直部门有关负责人齐聚一堂，谈现状、说诉求、话愿景，为洛阳市重点项目建设、企业设备更新改造引入金融“活水”。

一场银企对接会，达成意向贷款21.6亿元！

25日，洛阳市发改委组织召开洛阳市科技创新和技术改造再贷款银企对接会，近百家银行金融机构、重点企业代表，以及部分市直部门有关负责人齐聚一堂，谈现状、说诉求、话愿景，为洛阳市重点项目建设、企业设备更新改造引入金融“活水”。

为塑造产业新动能，国务院近期印发通知，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升。

推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，金融领域是主支撑。洛阳市发改委相关负责人开门见山：“本场银企对接会旨在打通企业融资最后一公里，助推企业积极融入大规模设备更新浪潮，加快向高端化、智能化、绿色化发展，加速培育和壮大新质生产力。”

诚然，从洛阳发展现实来看，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是扩大市场需求、激发经济增长动力的重大机遇，是促进产业升级、培育发展新质生产力的重大机遇。

摸清企业融资需求，方能开展“滴灌式”精准服务。作为洛阳市大规模设备更新和消费品以旧换新工作专班牵头单位，市发改委给与会金融机构准备了一份“厚礼”——长达90页的“洛阳市科技创新和技术改造重点储备项目清单”，项目的名称、领域、建设内容以及贷款需求、意向贷款银行、资金用途等十余项信息一览无余。

银企对接会，银行金融机构和企业“唱主角”。进入交流发言环节，作为中部地区首家具备规模化生产IC级8英寸硅抛光片能力的高新技术企业，麦斯克电子参会代表首先发言。

“眼下，我们正持续加大高端绿色新材料产业和研发布局，产业链的技术改造和设备更新，离不开关于设备更新有关金融支持政策，这将为我们本次改造升级赢得成本优势。”该负责人信心满满。

麦斯克电子的发言，道出了企业高质量发展对金融支持的现实需求。另一边，作为国家重型装备科技型企业的“实力担当”，中信重工也结合发展实际吐露心声。

“持续的研发和工艺改进的投入，是科技型企业保持竞争力的关键，但同时也存在资产投入比较大、投资周期比较长的特点。”中信重工相关负责人在会上表示，本次对接会有利于帮助企业寻找到更优的金融服务和金融产品，推动智能矿山重型装备全国实验室建设项目加速推进。

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对接会结束后，参会重点企业和金融机构的代表迟迟不愿离开会场，互加微信、互换名片、互发资料，纷纷表达出强烈的合作意愿。记者从现场获悉，本场对接会共有8家银行金融机构与多家企业达成意向性合作，贷款总额达21.6亿元。

“以后，这样的金融对接活动我们不仅要继续搞，还要分行业、分片区组织专场对接，以金融活水激发换新潜能，强势助力洛阳现代化产业体系建设，促进产业提质升级。”洛阳市发改委相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李红涛 文/图）