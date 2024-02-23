本周末，洛阳将开通护士执业资格考试公交直达专线

2024年护士执业资格考试将于4月27日至28日举行。25日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为方便考生，届时将开通护士执业资格考试公交直达专线。
2024年护士执业资格考试将于4月27日至28日举行。25日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为方便考生，届时将开通护士执业资格考试公交直达专线。
2024年护士执业资格考试将于4月27日至28日举行。25日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为方便考生，届时将开通护士执业资格考试公交直达专线。
该专线从八里堂地铁站A口出发，开往洛阳职业技术学院伊滨校区。服务时间：八里堂地铁站A口7:30—7:45，洛阳职业技术学院伊滨校区17:30—18:30。
此外，考试期间每天7:00—8:00、17:30—18:30，途经考点的105路、113路公交班次将加密。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）
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