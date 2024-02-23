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养老院里来了“领读员”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.25 10:02
张晏禄为老人们读报

　　暮春时节，宜阳县花果山翠绿叠嶂、槐花飘香。沿着崎岖的盘山公路往山里走，一间门头写着“花果山乡养老院”的白砖小院内传出几缕饭香。

　　24日上午9点，早饭时间刚过，75岁的王虎闹和69岁的王虎豹兄弟俩就走到大门口向东张望。“来了，来了！”听到王虎豹的惊呼，人群中传来一阵骚动，顺着他的手指方向看去，乡里负责送报的宣传专员出现在了山间小道的拐角处。

　　因地处偏远，且大多不会使用智能手机，平日里，居住在花果山乡养老院的13名老人，只能通过一台旧电视获知外界信息。直到前不久，该养老院的前院长张晏禄来探望“老伙计”，提出当“领读员”为老人们读报的想法，让老人们更快地知晓身边的新政策、新鲜事。

　　王虎豹从宣传专员手中接过最新日期的《洛阳日报》《洛阳晚报》，自己都没顾得上翻，就赶紧递到了张晏禄的手里：“大家安静，老张，你别磨叽了，赶紧开始读吧。”

　　看到大伙儿已经各自搬好小板凳围坐在了一起，张晏禄戴上老花镜、清了清嗓开始“工作”。

　　时间一点点流走，报纸一页页翻过，随着老张将一篇篇报道有声输出，人群中不时或讨论或叫好。

　　“中了，中了，嗓子冒烟了，今天不读了。”张晏禄合上报纸，看了看表，时间已经过去了一个小时，“急啥，今天都读完了，明天我还来不来？”

　　像这样一有时间就来给养老院的老人们读报，张晏禄已经坚持了近3个月。张晏禄说，这些老人的知识文化水平不高，老了老了又被挡在了“数字鸿沟”前面，再加上此前与他们相处多年，早就把他们当作了家人，“所以，当领读员这件事儿，没钱我也要干。”

　　在张晏禄的影响下，负责养老院后厨伙食的于秀荣也加入了“领读员”的队伍——每当老张有事分身乏术时，她便自愿顶上，为养老院的老人们读书、读报。而她以自己特有的女性细腻，为老人们耐心讲解报纸上推荐的各类养生健康知识，斩获了一批“老年粉”。

于秀荣为老人们领读

　　现如今，在“领读员”的带领下，养老院内读书看报的氛围愈发浓厚。在等待“领读员”读报的时间里，一些稍有文化基础的老人甚至还现场开办起了“识字课堂”，带领大伙儿一起长知识、开眼界，用阅读感知美好。

　　“俺们种了一辈子庄稼，现在也感受到了读书的好。”王虎豹说，虽然他已经70岁了，但现在的他仍想好好学学识字，希望有一天，自己也能为老伙计们“领读”，“养老院里有了‘领读员’，是俺们最高兴的事儿！”（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李炳辉 李帅奇 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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