央媒观洛 | 洛阳牡丹为什么这样“红”

在这个春意盎然的季节里，河南洛阳牡丹以其盛世之姿，再次成为人们关注的焦点。

国家牡丹园里赏花拍照的游人如织

在这个春意盎然的季节里，河南洛阳牡丹以其盛世之姿，再次成为人们关注的焦点。作为中国历史文化名城，洛阳不仅以“古都”著称，更因“牡丹”而闻名遐迩。随着第41届中国洛阳牡丹文化节的盛大开幕，这座城市再次迎来了它的高光时刻。

文化与科技赋能

洛阳牡丹之所以名甲天下，不仅因其深厚的文化底蕴，更得益于科技的不断进步，两者共同成就了牡丹的高雅与颜值。

洛阳牡丹育种与栽培专家刘改秀深情地说：“牡丹的兴衰与时代发展息息相关，它的发展史在某种程度上也是一部洛阳的城市史。”牡丹被誉为“花中之王”，不仅由于其外在的美丽，更得益于洛阳人民对它的深厚感情以及时代赋予的机遇。

据介绍，在洛阳，牡丹的育种与栽培技术已达到国际领先水平，这为牡丹的发展提供了坚实的科技支撑。国家牡丹园作为国家牡丹基因库，收集了国内外1365个牡丹品种，为牡丹育种原始创新提供了丰富的物质基础。洛阳牡丹的催花调控技术也日臻成熟，使得牡丹绽放的时间可以精确到“天”。这不仅使牡丹在国家重要场合频频亮相，更让洛阳牡丹成为真正的实力象征。

如今，洛阳牡丹种植面积已达7.7万亩。洛阳不仅在全国各地建立了繁育基地，还成功创建了国家级出口牡丹、芍药种苗花卉质量安全示范区，每年约有90万盆盆栽牡丹和1650万余枝鲜切花走向全国乃至全球，成为人们幸福生活的点缀。

孕育多元产业

在洛阳，牡丹是自然界的奇花，更是文化自信的象征。牡丹不仅仅是一朵花，它已经融入人们的生活，成为了一种文化，一种产业。

在黄河之滨的孟津区平乐镇，牡丹不仅盛开于田野之间，更绽放在宣纸之上，引领着当地农民开启了一段别开生面的“艺术人生”。农民画师们以墨为媒，以牡丹为题，调色、点墨、勾勒，动作流畅自如，如同行云流水。在他们的笔下，一朵朵色泽饱满、象征吉祥富贵的牡丹花仿佛被赋予了生命，跃然纸上，尽态极妍。

平乐农民牡丹画师郭俊霞自豪地说：“平乐的乡亲们不仅爱牡丹、画牡丹，更从中获得了名气和财气。”目前，平乐镇已有1000多名农民画师，他们的作品年销量达数十万幅，平乐村因此被誉为“中国牡丹画第一村”，其名声享誉全国。

在洛阳，牡丹已超越了单纯的观赏价值，它的身影遍布生活的方方面面。从牡丹茶到牡丹化妆品，从牡丹瓷到牡丹画，牡丹的产业链不断延伸，为当地经济发展注入新的活力。

“牡丹浑身是宝，无论是根、干、枝、叶、花还是籽，都可以通过资源化利用，转化为高附加值的产品。”洛阳市林业局牡丹办负责人介绍，近年来，在洛阳市政府的积极推动下，凤丹牡丹、紫斑牡丹以及牡丹籽油等相继被列入国家新资源食品名录，相关国家标准也相继出台，为牡丹的多元化应用提供了政策支持和市场认可。

走进洛阳华萃生物科技开发有限公司，展厅的牡丹系列产品琳琅满目，从一杯香气四溢的牡丹花茶，到融合了凤丹牡丹花瓣的鲜花饼，再到黄亮通透、营养价值极高的牡丹籽油，以及融合了牡丹精油的美妆产品，牡丹的多样化应用令人赞叹。

洛阳牡丹育种与栽培技术的进步，不仅提升了牡丹的观赏价值，也为牡丹产业的发展开辟了新的道路。从观赏到实用，从科技到文化，洛阳牡丹在不断地传承与创新中，绽放出更加夺目的光彩，成为洛阳乃至中国对外文化交流的一张亮丽名片。（记者 陈显萍 戴军）①