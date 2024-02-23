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颜值和魅力双提升！洛阳发文将加快推进特色商业街区建设运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 17:59

　　记者25日从洛阳市商务局获悉，为推动商文旅深度融合，洛阳市印发《关于加快推进特色商业街区建设运营的意见》，将以“提升老街区、发展新街区、创建名街区”为重点，按照“培育特色、完善功能、强化管理、创建品牌”的原则，结合城市建设提质和片区改造，新建、改造和培育一批特色商业街区，促进消费提质升级，助推洛阳经济高质量发展。

　　《意见》提出，到2026年，力争打造30个左右集聚效应显著、文化底蕴深厚、建筑风格鲜明、基础设施完善、街区管理规范、带动作用明显的特色商业街区，成功申报全国示范步行街、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、中国历史文化街区等“国字号”荣誉3个以上，获评省级荣誉5个以上，认定市级特色商业街区10个以上，各县区至少建设1个特色商业街区。

　　面对挑战，特色商业街区如何发展才能打造出特色品牌？《意见》指出——

　　注重特色塑造。突出河洛文化、牡丹文化、大运河文化等文化内涵；融入“明清风”“民国风”“苏援风”等特色风貌。

　　加强环境治理。实施店招牌匾、户外广告、绿化亮化等景观改造；修葺导引标识系统；增加各类人性化、无障碍公共服务设施。

　　提升消费体验。引入沉浸式、体验式、互动式新兴业态；布局“城市礼物”“洛阳味道”等地标性商文旅消费品牌；培育和发展非遗老字号、综艺大舞台、民俗体验馆、文化创意馆等特色业态。

　　打造智慧平台。加大智能设施投入，推动街区数字化改造；强化智慧平台建设，运用大数据技术加强街区运行安全监测和消费行为分析。

　　加大品牌招引。吸引国际知名品牌和国内品牌连锁企业进驻特色商业街区；大力发展“首店经济”“首发经济”。

　　规范运营管理。探索“政府+商会+企业”发展模式；开展“放心消费在中原”创建活动。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 梁小雨 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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