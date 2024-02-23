洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县医生为血液病患者捐献造血干细胞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.25 08:19
王峰完成造血干细胞捐献

　　“纵有疾风起，人生不言弃，祝你早日康复！”22日，来自嵩县的医生王峰在市中心医院完成造血干细胞采集，为远在河北的一名男性血液病患者送去“生命种子”，并写信送上祝福。

　　王峰今年40岁，是嵩县西关骨科医院创伤骨科医生，从医20年来，坚持参加公益事业，多次参与无偿献血。2019年，他在一次活动中报名加入造血干细胞捐献志愿者库。

　　“作为医生，我深刻理解捐献造血干细胞的重要性。”王峰说，2020年年底，曾一起加入志愿者库的同事杨德艺捐献造血干细胞，成功救助了一名陌生血液病患者，让对方获得新生，此事深深地打动了他。

　　这几年，王峰曾先后3次接到红十字会的电话通知，得知自己和血液病患者初配成功。但遗憾的是，每次的高分辨采样结果都显示相合度不够高，他的捐献愿望也一次次落空。

　　“今年3月中旬，我再次接到市红十字会通知，得知我和一名血液病患者高分辨采样结果相合。红十字会工作人员询问我是否同意捐献，我当即同意捐献。对我们医生来说，这只是换了一种方式救人。”王峰说，当他将此事告诉家人后，得到了全家人的支持。

　　捐献造血干细胞实行“双盲”原则，王峰只了解到受捐者是一名男性，年龄和他相仿，同样是家里的顶梁柱。患者家属的来信同样深深打动着他：“您的大爱，您的付出和善举，让我们全家看到生命的奇迹，让我的孩子们有了一个完整的家，您是我们全家的贵人、恩人。”

　　22日上午，在市中心医院血液科病房，经过5个小时的采集，王峰成功捐献296毫升造血干细胞混悬液，成为洛阳市第55例、河南省第1366例造血干细胞捐献志愿者。

　　市红十字会相关负责人介绍，造血干细胞移植是目前治疗血液病最好的方式，希望更多适龄人群加入造血干细胞捐献队伍，使更多患者得到“生命种子”，让更多家庭重燃希望。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
    孩子睡觉打呼噜，是腺样体肥大吗
        “我孩子今年11岁，睡觉总是打呼噜，经常张嘴呼吸，担心他是腺样体肥大，我爱人专门给孩子买了闭口贴，也不...
  • ·短暂血糖升高 糖友可这样应对
  • ·孩子抑郁了，家长该咋办
  • ·头痛和用滴耳药有没有关系
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 高速免费5天 五一假期河南高速出行提...
  • 4月28日，洛阳大型招聘会等你来
  • 市委举办党纪学习教育读书班
  • 难得一见！龙门崖壁上这个洞窟藏着精...
  • 家中出现大量白蚁怎么办？涧西区回复
  • 洛阳市客家文化大讲堂系列活动启动
  • 市政协党组党纪学习教育读书班举行集...
  • 洛阳市将举办职工文化艺术节、职工体育节
  • 净利润增长30%！中铝洛阳铝加工实现“...
  • 洛阳警民通中"电子证照"模块预计下周...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月季接力盛开

    郁金香

    火红“热恋”

    牡丹生命钻石
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605