嵩县医生为血液病患者捐献造血干细胞

“纵有疾风起，人生不言弃，祝你早日康复！”22日，来自嵩县的医生王峰在市中心医院完成造血干细胞采集，为远在河北的一名男性血液病患者送去“生命种子”，并写信送上祝福。

王峰完成造血干细胞捐献

“纵有疾风起，人生不言弃，祝你早日康复！”22日，来自嵩县的医生王峰在市中心医院完成造血干细胞采集，为远在河北的一名男性血液病患者送去“生命种子”，并写信送上祝福。

王峰今年40岁，是嵩县西关骨科医院创伤骨科医生，从医20年来，坚持参加公益事业，多次参与无偿献血。2019年，他在一次活动中报名加入造血干细胞捐献志愿者库。

“作为医生，我深刻理解捐献造血干细胞的重要性。”王峰说，2020年年底，曾一起加入志愿者库的同事杨德艺捐献造血干细胞，成功救助了一名陌生血液病患者，让对方获得新生，此事深深地打动了他。

这几年，王峰曾先后3次接到红十字会的电话通知，得知自己和血液病患者初配成功。但遗憾的是，每次的高分辨采样结果都显示相合度不够高，他的捐献愿望也一次次落空。

“今年3月中旬，我再次接到市红十字会通知，得知我和一名血液病患者高分辨采样结果相合。红十字会工作人员询问我是否同意捐献，我当即同意捐献。对我们医生来说，这只是换了一种方式救人。”王峰说，当他将此事告诉家人后，得到了全家人的支持。

捐献造血干细胞实行“双盲”原则，王峰只了解到受捐者是一名男性，年龄和他相仿，同样是家里的顶梁柱。患者家属的来信同样深深打动着他：“您的大爱，您的付出和善举，让我们全家看到生命的奇迹，让我的孩子们有了一个完整的家，您是我们全家的贵人、恩人。”

22日上午，在市中心医院血液科病房，经过5个小时的采集，王峰成功捐献296毫升造血干细胞混悬液，成为洛阳市第55例、河南省第1366例造血干细胞捐献志愿者。

市红十字会相关负责人介绍，造血干细胞移植是目前治疗血液病最好的方式，希望更多适龄人群加入造血干细胞捐献队伍，使更多患者得到“生命种子”，让更多家庭重燃希望。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图)