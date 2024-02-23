洛阳新增9家省级科普基地

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布2024年度“河南省科普基地”“河南省现代农业科普基地”建设单位名单。我市9家单位入选，创年度入选数量新高。 记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布2024年度“河南省科普基地”“河南省现代农业科普基地”建设单位名单。我市9家单位入选，创年度入选数量新高。 获批建设“河南省科普基地”单位 洛阳市科学技术馆 洛阳师范学院 洛阳职业技术学院 洛阳正骨医院 洛阳京师睿道智能科技有限公司 获批建设“河南省现代农业科普基地”单位 河南青科生物科技有限公司 洛阳景森农业有限公司 河南豫博药业科技有限公司 洛阳薯乡薯业科创园有限公司 市科技局相关负责人介绍，未来，我市将推动各建设单位结合自身资源和特色优势，丰富完善科学普及体系，组织开展丰富多彩的科普活动，进一步发挥科普基地在科学知识传播、科普服务等方面的示范引领作用，为我市科普发展注入源源不断的创新动力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟）