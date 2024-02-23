23日，北京博士后乡村振兴服务团河南栾川行活动启动。 23日，北京博士后乡村振兴服务团河南栾川行活动启动。 由中国农业大学、北京师范大学、北京农学院、首都医科大学附属医院等20家单位的24位专家、博士后组成的服务团，计划在栾川开展为期一周的科技服务活动。 博士后科技服务基层是人社部门以新质生产力推动乡村全面振兴、发挥人才作用服务发展的有效抓手。此次活动由北京市人社局、河南省人社厅主办，洛阳市人社局、栾川县政府协办，将为洛阳优势产业、优势项目发展搭建产学研有机结合的良好平台，推动农业农村高质量发展。 活动期间，服务团专家将分组实地考察栾川县农业农村、医疗卫生、工矿产业等领域，与需求单位进行深度交流对接，通过实地调研、技术指导、项目咨询、培训讲座等方式，赋能栾川高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 王怡曼）