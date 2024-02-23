上窑社区：创新运营模式 提升居民运动体验

噼噼啪啪……近日，在瀍河区问礼街道上窑社区乡里中心的乒乓球馆内，居民们身姿矫健，挥汗如雨。

居民在上窑社区乒乓球馆打球

噼噼啪啪……近日，在瀍河区问礼街道上窑社区乡里中心的乒乓球馆内，居民们身姿矫健，挥汗如雨。

“有了乒乓球馆，在家门口就能打球，不用再往外跑，真是方便多了。”上窑社区68岁居民刘选民介绍，每天都有不少人过来打球，热闹得很。

近年来，上窑社区积极推进乡里中心建设，依托室外活动场地、闲置仓库，建设体育设施。其中，占地400平方米的闲置仓库被改造为乒乓球馆，于去年12月投用。

上窑社区乒乓球馆为什么这么火？上窑社区党支部书记、居委会主任张礼辉说，这都是市场化运营的功劳。

张礼辉介绍，建成之初，这里就吸引了不少乒乓球爱好者，其中不乏其他社区居民。他认为，乒乓球馆实现长效运转，需要在服务群众的同时，推进市场化运营。

运营的第一步是扩展客源。为此，上窑社区乒乓球馆鼓励有长期锻炼需求的居民办理会员卡，方便做好服务管理。除了乒乓球馆，会员还可享受社区乡里中心的棋牌室、舞蹈室、图书室等服务。对有练球需求的会员，社区请专业教练开展培训。目前，包括刘选民在内的70余名居民办理了会员卡。

场馆要发展，就需要提升服务能力。记者在现场看到，乒乓球馆内有空调、饮水机等设备，目前还在筹备建设淋浴房，将为居民提供更加贴心的服务。为满足不同年龄段居民的锻炼需求，乒乓球馆还开展延时服务，取消中午休息时间，晚上服务时间延长至10点，服务备受好评。

为吸引更多居民参与，上窑社区还定期举办乒乓球周赛、季赛、月赛、年赛等赛事活动，为成绩优异者发放礼品，并邀请专业乒乓球队员到此比赛，增加赛事观赏性，提升场馆知名度。张礼辉介绍，每次月赛就有100余人观看。

在上窑社区，群众性乒乓球运动热情高涨，还推动了乡里中心其他服务开展。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 邓佳英 黄利霞 文/图）